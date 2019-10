Renzi lancia una doppia Opa verso Pd e Forza Italia, ma è costretto a tenersi Conte

È chiaro che l’uomo è fatto in modo tale da non arrendersi mai, addirittura anzi è uno che si gasa dinanzi alle imprese difficili (scalare il Pd non è stata cosa semplice eppure ce la fece). Ecco dunque lanciare dalla Leopolda adorante non una ma ben due Opa: verso il Pd – maltrattato dalla Boschi e anche dalla Bellanova, blandito da Rosato e Renzi stesso – e soprattutto verso l’elettorato ex Forza Italia in cerca di casa dopo la conclamata salvinizzazione della destra italiana: «Vogliamo offrire uno spazio a chi non crede nella casa dei sovranisti e non sta in un disegno strutturale di alleanza tra Pd e M5s».

Il tutto nella prospettiva di rivestire i panni di Emmanuel Macron, che spolpò socialisti e liberali francesi. Il paragone ha una sua forza comunicativa ma insieme una sua debolezza: Renzi non è più un newcomer come era Macron, e ha molti più nemici del leader di En Marche.

«A chi crede che c'è spazio per un'area liberale e democratica dico venga a darci una mano», ha detto. Certo, è un disegno ambizioso anche se ancora inevitabilmente un po’ vago. Una grande forza liberal-democratica: in Italia è un’operazione mai riuscito a alcuno. Soprattutto è un progetto che ha bisogno di tempo. Italia viva, nel clamoroso entusiasmo dei partecipanti a questa edizione della Leopolda, è ansiosa di fare la Storia subito, ma la realtà dice che di strada ne deve fare parecchia. Lo spazio futuribile è largo, quello di oggi non tanto.