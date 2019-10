Cile, Argentina, Venezuela e gli altri. La crisi del Sud America è il fallimento del progetto socialista

Migliaia di persone in piazza, centinaia i morti, carestie epidemiche e inaudite violenze. Non solo in Cile, lampo più recente della tempesta. L'America del Sud è nell'occhio del ciclone, penetrata da una crisi che su tutte rievoca i fantasmi del passato: quella del socialismo è una ritirata dagli equilibri geopolitici dell’area, iniziata proprio dal golpe contro Maduro.

La rivolta di Santiago ha già provocato 11 morti e 1.700 arresti, mentre l'Ecuador cerca ancora di raccogliere i cocci dopo 11 giorni di scontri, 8 morti e migliaia di arresti. Secondo numeri ufficiali del governo, in Venezuela nel solo 2018 sono state uccise 5.287 persone in via extragiudiziale nel corso di operazioni di polizia, definite dallo stesso come casi di “resistenza all'autorità”, e altre 1.569 sono morte dall'inizio del 2019. C'è poi la crisi finanziaria che sta piegando il peso argentino, la strage politica dei candidati alle elezioni amministrative in Columbia, i tre presidenti arrestati, uno stuolo di corrotti nella magistratura e lo scioglimento del Congresso in Perù e, come minor male, l'attentato costituzionale con il quale il presidente della Bolivia, Evo Morales, sta cercando la quarta vittoria e un'investitura a vita da regnante. Il tutto, condito dalla consueta dose di ingerenza estera, in particolare quella statunitense.

«Gli avvenimenti cileni, a circa trent'anni di distanza, sono un fenomeno a dir poco preoccupante. Solo per il ritorno del toque de queda (coprifuoco ndr) e per la piazza centrale di Santiago occupata dall'esercito: è da brividi» commenta Gilberto Bonalumi, ex sottosegretario di Stato per gli affari esteri nei governi Goria e De Mita, nonché Senior Advisor dell'ISPI per il programma in America Latina. «La questione sociale è ancora più in rilievo: la povertà non riesce a essere assorbita dal sistema, non riesce a dare una risposta a chi ne ha più bisogno. La lettura importante, dove l'economia cilena mostra parametri interessanti, è quella che vede tale mercato sottomesso a logiche di governo e non a istanze del popolo».

Come una sorta di chiamata correa, i Paesi dell'America Latina, a breve distanza l'uno dall'altro, sono scivolati in un baratro di repressione e povertà, figlio di un retaggio novecentesco considerato (erroneamente) estinto.

In Argentina il ritorno al potere del peronismo, incarnato da Alberto Fernández, sembra ormai scontato nelle prossime elezioni del 27 ottobre. L’attuale presidente, Mauricio Macri, esponente della destra, è stato infatti punito duramente dagli argentini in quanto responsabile della crisi (il peso è crollato, l'inflazione è del 54 per cento e il governo ha proclamato l'emergenza alimentare) e del ritorno del Fondo monetario internazionale, che ha concesso al governo argentino un prestito di 57 miliardi di dollari.