Di Stefano sale, Scalfarotto scende. Il Twitter della Farnesina è un grottesco bilancino di poteri

Seguire l’account Twitter ufficiale del ministero degli Esteri è un ottimo modo per farsi un’idea di chi sale e chi scende nelle gerarchie della Farnesina. Scorrendo la timeline si scoprono infatti le attività dei sottosegretari: a volte i loro account personali sono ritwittati, ma più spesso l’account @ItalyMFA pubblica contenuti originali per fare pubblicità agli eventi a cui partecipa il corpo politico del ministero. La policy dovrebbe valere per tutti, ma non è così.

I sottosegretari in quota 5 stelle godono di un trattamento di riguardo da parte del profilo ufficiale della Farnesina, molto attento a far sapere agli addetti ai lavori quali sono le attività dei pentastellati agli Esteri. La più seguita è Emanuela Del Re, citata in 8 tweet originali e ritwittata 3 volte. Tuttavia, Del Re è andata all’Assemblea generale dell’Onu con il ministro degli Esteri Di Maio, la pubblicità è in qualche modo giustificata. Al contrario, le attività e le dichiarazioni di Manlio Di Stefano, rimasto come Del Re al suo posto anche dopo il cambio di governo, sono costantemente rilanciate. È citato 6 volte, più un retweet, sempre per sue partecipazioni a eventi legati a imprese italiane che esportano, diplomazia economica, innovazione. A beneficio quasi personale di Di Stefano c’è anche l’account ufficiale della diplomazia economica italiana, @Diplomazia_Ec_I, che twitta poco, ma quando twitta pubblicizza le sue attività. Come se fosse l’unico sottosegretario a occuparsi di questi temi. Niente a che vedere con lo spazio dedicato a Marina Sereni (2 citazioni) o a Riccardo Merlo (soltanto una).

Il dettaglio può apparire secondario, ma si lega a una questione più importante. Le deleghe ai sottosegretari non sono ancora state assegnate, in particolare quella al commercio estero, competenza che la Farnesina eredita dal ministero dello Sviluppo economico. La delega comporta maggiori risorse per 170 milioni di fondi promozionali, 75 milioni per il funzionamento dell’Agenzia Ice (che è trasferita sotto l’autorità della Farnesina, insieme con i suoi 400 dipendenti) e 50 milioni del piano Export Sud, oltre a circa 100 dipendenti del Mise.