Il Pd verso l’alleanza strategica con i grillini, ma c’è chi pensa sia una boiata pazzesca

Nicola Zingaretti ha deciso di metterci la faccia. Almeno lui. È l'unico leader nazionale del "nuovo" centrosinistra che sta girando l'Umbria in lungo e in largo, spesso lontano dal clamore mediatico, per provare a ribaltare un pronostico che vede la destra a trazione leghista pronta a prendersi per la prima volta una delle storiche regioni rosse della dorsale appenninica. E così, tra un volantinaggio al mercato di Perugia, un comizio sul lungo lago al Trasimeno, una cena elettorale e una manifestazione di piazza, il segretario del Pd lancia sempre lo stesso messaggio: «Combattere fino alla fine».

Zingaretti sa bene che l'Umbria è il primo vero banco di prova del suo progetto, quello di un'alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. Un risultato molto negativo potrebbe uccidere sul nascere la prospettiva rosso-gialla. Ed è per questo che ha deciso almeno di provarci, di sostenere il candidato "impostogli" dai grillini, quel Vincenzo Bianconi che, dice, «fino a tre settimane fa neppure conoscevo, ma che oggi rappresenta una grande speranza per l'Umbria». Diversamente da lui, a Perugia, Terni e dintorni di altri leader nazionali, a partire da Luigi Di Maio (non parliamo di Matteo Renzi) non si vede neanche l'ombra.

Se in Umbria dovesse arrivare una débacle (una sconfitta di misura, viste le condizioni di partenza, sarebbe già più accettabile) il numero uno dem finirà sul banco degli imputati. Attaccato non solo dai renziani, che non perdono un pretesto per sferrare fendenti nei confronti del partito in cui militavano fino a un mese fa, ma anche da pezzi dello stesso Pd che, in maniera sempre meno sfumata, si stanno schierando contro quella che ritengono una forma di "grillizzazione" del principale partito del centrosinistra italiano. In effetti, la possibilità di un'intesa stabile con i Cinque Stelle sta contribuendo a creare una nuova geografia nel Pd, ancora alle prese con i postumi della scissione di Italia Viva.