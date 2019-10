 Meno populismo, più tasse sulle piattaforme digitali, ecco la ricetta per una sinistra contemporanea

A Guerra fredda terminata da trent’anni, per molti americani oggi non è più sostenibile un sistema che non assicura una copertura sanitaria universale, un’università alla portata di tutti, un’aspettativa retribuita in caso di malattia e di maternità e un regime di minimo salariale. La Ocasio-Cortez è molto efficace quando dice che la rivoluzione politica di cui parlano lei e Sanders è volta a ottenere «una società che garantisca i diritti umani economici del ventunesimo secolo, cioè un tenore di vita universale, garantito e avanzato, senza condizioni, senza se e senza ma, non importa chi sei, da dove vieni, in che ambiente sei nato», perché non si può lavorare dodici ore al giorno guadagnando meno del necessario per vivere, dichiarare bancarotta in caso di malattia e indebitarsi fino al collo per prendere un diploma.

Negli Stati Uniti, in effetti, questo è un programma rivoluzionario, ma con l’ottica europea e italiana la rivoluzione di AOC e Sanders non è niente di più di quello che è stato codificato nei nostri ordinamenti alcuni decenni orsono. Certo c’è da perferzionare, da migliorare, da garantire maggiormente, ma la sinistra italiana non può prendere a modello un progetto politico che si prefigge di ottenere conquiste sociali che abbiamo già. Certo è sempre meglio che accodarsi al becero populismo a cinque stelle, fatto di più galera per tutti e di reddito universale di nullafacenza, ma per una sinistra contemporanea è decisamente più interessante la direzione programmatica indicata da Elizabeth Warren, ovvero battersi per scorporare i monopoli delle grandi corporation digitali, spezzare le posizioni dominanti che alterano le dinamiche di mercato, liberare la concorrenza, favorire l’innovazione e, in ottica redistributiva e di miglioramento del welfare, far pagare le tasse alle piattaforme che eludono le imposte fiscali dovute alla collettività perché il loro business è considerato immateriale e quindi non circoscrivibile in un territorio nazionale. È un business perfettamente circoscrivibile, invece, perché i ricavi provenienti da un servizio Amazon, Facebook, Google, Deliveroo, offerto sul territorio italiano o francese o tedesco devono essere tassati sul territorio italiano o francese o tedesco. Poco o tanto che sarà quel gettito, saranno comunque risorse che servono a evitare tagli, migliorare i servizi e diminuire le imposte sui cittadini. Una battaglia di sinistra, insomma.