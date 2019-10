La stampa australiana si ribella alle leggi bavaglio del governo. Imbavagliandosi

Lo spot intitolato Your right to know accusa il governo di coprire gli abusi sugli anziani, prelevare denaro dai conti correnti senza consenso e svendere interi appezzamenti di terreno a società straniere. Lo scandalo nasce anche dalla proposta di nuovi poteri per spiare i cittadini comuni. Il movimento vuole informare ogni abitante della violazione dei suoi diritti fondamentali come la privacy e la libertà di stampa.

David Anderson, amministratore delegato della ABC, ha rivelato a Campaingbrief.com che l’Australia rischia di diventare «la democrazia più segreta del mondo» considerata «l'introduzione di leggi che rendono più difficile per le persone denunciare ai giornalisti un illecito»

«Gli australiani dovrebbero essere sempre sospettosi dei governi che vogliono limitare il loro diritto di sapere cosa sta succedendo – afferma Michael Miller, presidente esecutivo di News Corp Australasia - tre quarti di loro concorda sul fatto che i giornalisti dovrebbero essere protetti dalle azioni penali quando riferiscono fatti di interesse pubblico: vogliono protezioni più forti per gli informatori» ai quali riconoscono un ruolo vitale nella società.

Nel tentativo di ottenere maggiori protezioni e garanzie di trasparenza i mezzi di comunicazione australiani lanciano all’unisono una battaglia politica contro le misure governative torbide e omertose, sostituendosi di fatto all’opposizione, la cui assenza di peso politico conferisce alla deriva illiberale australiana un’ennesima vittoria sulla democrazia.