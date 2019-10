Quando a minacciare la privacy è la letteratura (che mette in piazza i fatti altrui)

Alcuni minimizzano, come fa Geir Gulliksne, editor di Knausgaard. Nel suo caso, i libri vengono mandati prima della pubblicazione a tutte le persone coinvolte nella storia: possono scegliere se lasciare il proprio nome o adottare uno pseudonimo. Ma rispetto alla massa di dettagli e informazioni private messe in mostra – e, si può aggiungere, alla curiosità di chi vuole farsi gli affari altrui – appare un rimedio quanto meno insufficiente. Che fine fa la tutela della privacy?

È, di fatto, una nuova declinazione, molto poco accademica, del conflitto ormai classico tra “fiction” e “realtà”. E poiché sembra voler porre limiti alla scrittura (cioè all’arte) in nome del rispetto della sfera personale di qualcuno, si potrebbe perfino dire che arriva a toccare la dicotomia tra etica ed estetica.

Si esagera? Meglio tornare a terra, allora e fare come Ane Farsethaas, giornalista culturale del quotidiano norvegese Morgenbladet, che – come nota il New York Times, riduce tutto a una questione di nazionalità. «È che in Norvegia siamo pochi», dice. «Tutti conoscono tutti, o quasi». Oppure come fa il critico Preben Jordal, che lo interpreta come una questione di galateo: «Noi siamo abituati a essere, per dovere, simpatici con tutti. È uno shock allora quando uno scrittore è scortese con la madre o la nonna».

Una posizione minimalista, insomma, che – si suppone – non riuscirà a placare le polemiche. Del resto, al di là delle questioni di principio, gli ultimi a volerlo fare sono proprio gli editori. Ogni discussione, almeno in Norvegia, alimenterà il mercato librario e, ne consegue, farà crescere le vendite. Con il filone sempre fertile del mettere in piazza i fatti propri.