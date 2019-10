La grottesca commedia del sindacato Rai che protesta contro il linoleum di Fiorello

Dicono i sindacati a mezzo Lipperini che «l'allestimento è una sorta di occupazione militare o sfratto senza preavviso», e che la CGIL ha chiesto incontri e assemblee unitarie con gli altri rappresentanti sindacali ma niente (non è specificato per dire cosa, ma non di sola sostanza parlano i sindacati, da che hanno capito che i lavoratori vogliono il pane ma pure le rose), e che gli spazi della democrazia sindacale dove prima ci si incontrava sono stati spostati senza preavviso (non chiusi, eh: spostati senza preavviso, ma che vergogna, ma quante cose pretendono queste brigate di Fiorin Fiorello dai «lavoratori della radiofonia», accidenti, queste povere anime a cui già tocca «esser consapevoli degli scenari che si aprono con il moltiplicarsi delle piattaforme, con lo sviluppo del WEB», ora devono pure cambiar scala ex abrupto per andare a esercitare il loro diritto di riunirsi in assemblea, e poi cosa si vorrà da loro, eh, che paghino il biglietto dell'ATAC con il contactless, di punto in bianco, senza preavviso?).

Scrive Lipperini che tutto tace mentre tutto si copre di linoleum e cambia destinazione d'uso, e così se a Fiorin Fiorello e al suo show vanno un sacco di soldi, ai redattori e lavoratori ordinari della radio tradizionale tuttavia «non rimasti ai tempi della radio a galena» (ma siamo proprio sicuri?), tocca prestar servizio nell'inaccettabile precariato di sopra descritto, in una scontentante Via Asiago, ormai troppo piccola per tutti.

Alcuni programmi, e qui c'è del raziocinio nella lamentatio ma probabilmente non del dolo nei colpevoli, sono stati sposati in sale non insonorizzate, a scapito della qualità delle registrazioni, e alcuni strumenti di pregio sono stati ammucchiati in corridoi ed «esposti a calcinacci» (accipicchia, ma è la sede Rai di via Asiago o la torre di Mago Merlino?).

E tuttavia i sindacati, con questa letterina da collegio dei docenti di un liceo salesiano del 1958, ribadiscono che i lavoratori di Via Asiago, i pre Fiorin Fiorello, sono disposti a stringersi un po', e persino a tifare «Viva Rai Play», ma vorrebbero anche poter continuare a «gridare VIVA RADIO RAI» - possibilmente assisi su un pavimento mosaicato, grazie.



In Italia le rivoluzioni non si possono fare perché ci conosciamo tutti, ma pure perché appena ci toccano i nostri già asfittici 140 metri di safe space chiamiamo i carabinieri, che però non rispondono mai, specie a Roma, e quindi si va dal sindacato, che detta pure lettere bellissime, molto molto creative, diciamo mosaicate, d'altronde non ha di meglio da fare che occuparsi del precariato dei corridoi di via Asiago, mica di quei morti di fame che prendono 3 euro l'ora per fare lavori del futuro come portare la cena a casa ai millennial preterintenzionali.