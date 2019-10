La testimonianza dell’ex ambasciatore Usa in Ucraina inguaia Trump

Come si stanno preparando i repubblicani

La strategia imperante tra i repubblicani è di pensare all’impeachment come ormai inevitabile e di prepararsi a difendere Trump al Senato, quando, dopo il voto della Camera, si arriverà al processo. Per questo motivo, tra i parlamentari repubblicani circolano già appunti con i punti da utilizzare per difendere il Presidente. Altri, si stanno invece preparando rileggendo libri sull’impeachment di Andrew Johnson, primo Presidente ad essere impeached nel 1868.

McConnell contraddice Trump

Il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha detto oggi che non ha mai avuto - o almeno non ricorda di aver avuto - una conversazione con il presidente Trump in cui ha detto al presidente che la sua telefonata di luglio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era perfetta. Trump nelle settimane scorse ha fatto molte volte riferimento a questa telefonata tra lui e McConnell. Alla domanda sulle parole di Trump, McConnell ha dichiarato: "Non abbiamo avuto alcuna conversazione su questo argomento”.

Steve Bannon inizia un Podcast sull’impeachment

Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump, ha iniziato un programma radiofonico quotidiano e un podcast sull'impeachment allo scopo di fornire ai conservatori una piattaforma per condividere notizie e strategie. Il programma che si intitola War Room: Impeachment, va in onda ogni giorno alle 9 di mattina su sei stazioni radio talk conservatrici in Virginia e Florida. Bannon ha detto che è in trattative con le stazioni radio di altre città, tra cui New York, e spera anche di avere un webcast.