Matteo Orfini: «Il Pd sta diventando, poco a poco, una dépendance del Movimento Cinque Stelle»

Parafrasando una frase celebre di Winston Churchill riferita alla Russia, si può dire del Partito democratico che “è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma”. Il partito di Zingaretti è sfiorato da correnti interni, silenziose quanto sferzanti, la conflittualità con gli alleati di governo offre ogni giorno un salto nel vuoto, la scissione di Renzi rende tutto meno solido e, in parte, interessante.

Un Pd affaticato che cerca di mantenere il cuore nei suoi ideali e la mente impegnata in «scorciatoie di alleanze innaturali che snaturano politicamente», come spiega Matteo Orfini a Linkiesta.

Ma è ancora troppo presto per mollare la presa: l’analisi costi-benefici del futuro di entrambe le forze, in odore di trasformismo, le vede piegate in termini elettorali dalla scelta di Palazzo fatta. Anche se, secondo l’ex presidente dei dem, di questo passo «il Pd sta diventando, poco a poco, una dépendance del Movimento 5 Stelle». Nel frattempo, munito di pop-corn, Matteo Salvini ringrazia.

Andiamo con ordine: Matteo Orfini, perché considera un grande sbaglio l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle?

Non considero sbagliato aver fatto un accordo di governo di fronte a un rischio come Salvini che chiede i pieni poteri. Considero invece sbagliato immaginare un accordo strutturale col Movimento 5 Stelle, cioè pensare che quest’ultimo possa diventare il perno intorno a cui ricostruire un centro sinistra. Lo penso banalmente perché il Movimento 5 Stelle non è una forza progressista, non è una forza di sinistra, bensì è una forza alternativa al Partito democratico su alcuni temi fondamentali.

Cosa la rende così reticente?

A partire dall’idea di democrazia: i Cinquestelle vogliono smantellare la democrazia rappresentativa, in qualche modo scassare l’impianto costituzionale. Considerano il garantismo una bestemmia mentre per me è una parola di sinistra, lo era lo è e lo deve rimanere. Il Movimento ha idea di lavoro diversa dalla nostra e da quella che sta scritta in Costituzione: per loro è un salario che si prende a fine mese, quindi sostituibile con il reddito di cittadinanza.