Cari Dem, per voi va proprio tutto bene così?

Anzi. Negli ultimi giorni, per i dirigenti del Pd ma anche per osservatori, fiancheggiatori e padri nobili, il problema sembrerebbe l’esatto opposto: i troppi litigi. «Questa è la cosa che mi preoccupa di più», dice ad esempio Romano Prodi in un’intervista a Quarta Repubblica, unendosi al coro di chi, sulla maggioranza che ha appena confermato reddito di cittadinanza e quota cento, varato il taglio dei parlamentari e difeso persino i decreti sicurezza di Salvini, tutto quello che ha da dire è che litiga troppo. «Quando in un governo – ammonisce Prodi – la visibilità diventa l’obiettivo di una parte di coloro che sono al governo, il governo è a rischio».

Dev’essere per questo che il Pd ha scelto la strategia dell’invisibilità. O per essere più esatti, del mimetismo, fino a risultare del tutto indistinguibile dal suo principale alleato. Fino al punto da incoronare come leader quello stesso Giuseppe Conte che fino a due mesi fa Zingaretti non voleva a Palazzo Chigi, con l’argomento, nient’affatto infondato, secondo cui mantenere lo stesso presidente del Consiglio avrebbe dato un’impressione di continuità con il governo precedente (senza dimenticare quel piccolo dettaglio del suo operato nella brutta vicenda dell’incontro tra il ministro della Giustizia americano e i vertici dei nostri servizi segreti, di cui Conte riferirà oggi al Copasir).

Resta una domanda. Ma se persino sui decreti sicurezza di Salvini il massimo che si arriva a dire è che verranno modificati in accordo con i rilievi del Quirinale (il che implica tra l’altro che il primo decreto sicurezza non verrà nemmeno sfiorato); se cioè tutto quello che si era detto fino a ieri sull’autoritarismo salviniano viene di fatto rimangiato fino all’ultima parola, per quale ragione qualcuno dovrebbe crederci adesso, quando quella stessa minaccia viene agitata per giustificare tutto e il contrario di tutto? Non avendo una risposta, sembra che molti si siano convinti che la cosa migliore da fare sia restarsene in silenzio, immobili, ad occhi chiusi, sperando che il tempo trovi una soluzione al posto nostro. È un esito che appare piuttosto improbabile. Ma anche se così fosse, nel frattempo, cosa resterebbe della sinistra italiana?