Le grandi manovre dei renziani per svuotare Forza Italia e, certo, anche il Pd

Che il macronismo in salsa italiana debba passare per lo spolpamento di Forza Italia è, secondo Matteo Renzi, inevitabile. Spente le luci della Leopolda, Italia viva vuole cominciare a fare scouting iniziando dal cronicario politico berlusconiano, laddove si aggirano tanti personaggi in cerca di un nuovo autore che possa riportarli in Parlamento. L’ultimo sondaggio di Swg ha dato per la prima volta Italia viva davanti al partito di Berlusconi. E qualcuno comincia fare due calcoli. Poi, va da sé, la contiguità politica e culturale indora e nobilita i passaggi dagli azzurri ai fucsia renziani: alla kermesse fiorentina Renzi su questo punto è stato fin troppo esplicito.

«C’è molta gente che bussa alla nostra porta, ma non possiamo farli entrare subito», dice un parlamentare renziano che fiuta benissimo l’aria che tira in parlamento. Non tutti infatti sono graditi, non tanto per ragioni personali ma per le polemiche che potrebbero scaturirne. Un nome emblematico, Renata Polverini. Fosse dipeso da lei sarebbe già entrata. Ma meglio evitare, per ora. Da quando si è saputo che l’ex governatrice del Lazio punta ad andare con Renzi sulla Rete sono comparse decine di foto con lei che fa, o sembra fare, il saluto romano. Meglio soprassedere.

E poi chi altro bussa alla porta di Renzi? Praticamente già arruolato, anche se non formalmente, è Enrico Costa, ex ministro alfaniano nei governi Renzi e Gentiloni, ottimi rapporti con la Boschi, esperto di giustizia, ex berlusconiano. Il problema è che lui detesta questo governo, il premier e anche il ministro della giustizia Bonafede. Non molto diversamente da Renzi, si potrebbe dire. Infatti prima o poi Costa arriverà.