Vuoi risparmiare sulle tasse? Fatti un fondo pensione entro dicembre 2019

Il fondo pensione vista la sua funzione essenziale, quella cioè di consentire a tutti di costruirsi una pensione di scorta, è fiscalmente agevolato come nessun altro strumento di risparmio. Chi aderisce ad un fondo pensione viene “premiato” nel vero senso della parola. Ogni anno, infatti, può dedurre fiscalmente dal reddito da dichiarare ai fini IRPEF i contributi versati e può farlo fino a un limite di ben 5.164,57 euro.

Questo significa pagare meno tasse. Per non perdere il vantaggio di quest’anno basta aderire e contribuire a un fondo pensione entro dicembre 2019. In questo modo si potrà far valere quanto versato già nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

L’entità del risparmio fiscale dipende da quanto si contribuisce e dal reddito lordo. In alcuni casi le imposte IRPEF risparmiate sono pari quasi alla metà di quanto versato nel fondo pensione.

Chiunque ha un reddito IRPEF da dichiarare può avvalersi di questo vantaggio ulteriore, pesino chi ha versato per un soggetto fiscalmente a carico.

Ma se viene superato il limite o semplicemente non si può dedurre? Anche in questi casi c’è un beneficio fiscale: la detassazione totale di quanto versato e non dedotto.

Approfondiamo su propensione.it come non perdere la deducibilità fiscale 2019 del fondo pensione