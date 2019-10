Violazioni di dati e spie russe, che cos'altro deve succedere questa settimana per convincervi a regolamentare Facebook?

Le due notizie apparentemente non sono collegate, ma in realtà lo sono perché sulla piattaforma digitale di Zuckerberg da un lato si gioca la battaglia per i nuovi diritti umani del XXI secolo e dall’altro si scontrano le democrazie occidentali e gli agenti del disordine internazionale che scorrazzano sui social per diffondere il caos. Nel primo caso, Facebook è accusato di violare i diritti digitali dei cittadini mentre nel secondo caso è il poliziotto che ha smontato i tentativi di manipolazione straniera del processo elettorale americano.

Il punto non è stabilire se Facebook sia colpevole o innocente, né se l’impero di Zuckerberg sia un problema per la società come crede la pubblica accusa di New York o addirittura parte della soluzione contro l’ingerenza straniera nei processi democratici come si è visto con lo smantellamento dei quattro network ostili. La questione è più generale, ma non meno cogente: la regolamentazione delle attività dei social network nella vita democratica dell’occidente è uno dei temi decisivi della nostra epoca e non la si può lasciare ai magistrati o alle buone azioni di Facebook, e men che meno ai nemici della società aperta che pensano di avere individuato la falla per imbarazzare il mondo libero. I social hanno reso vulnerabile il sistema democratico e liberale, sarebbe il caso di occuparsene seriamente.