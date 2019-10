Nella lotta tra giovani e vecchi ne sopravvivrà soltanto uno: Keith Richards. Altro che Beppe Grillo

Questa storia, questa cosa, questa idea, meglio, questa soluzione che, almeno secondo Beppe Grillo, i vecchi non dovrebbero avere più diritto alla scheda elettorale, ci penso da giorni, mi inquieta, di più, mi sembra foriera di pessime novità, pronte ad abbattersi su molti, come me, malcapitati anagrafici. Sì, soprattutto per noi giovani sessantenni saranno guai, noi, gli stessi che, sembra ieri, leggevamo sui muri delle città frasi rassicuranti e insieme colme di entusiasmi primaverili come “Dopo Max, aprile”, “Dopo Mao, giugno” o ancora meglio "No dreams, no future". Si può ben dire che ci stanno accontentando. Già, i nostri figli. Parlo di noi giovani per definizione, lì fissi, certificati dalla canzone di un altro coetaneo infinito, Miguel Bosè, pronto a confermare le nostre certezze di felici immaturi, parlo dei ragazzi del ’56, anzi, "Tutti poeti noi del '56".

Fra molto altro, è davvero singolare, se non bizzarro, che a esprimersi in questo modo, immaginando una Rupe Tarpea anche per gli anziani, sia proprio, oggettivamente, un vecchio, un signore con capelli e barba bianchi, lo stesso che nell’ultimo suo video pubblico, travestito da Joker, metteva paura alla semplice vista, e ancor di più ne metterebbe agli ospiti, coetanei, di un ospizio. Se solo provo a immaginarmelo, Beppe Grillo, nella penombra al neon di un corridoio di nosocomio, reparto geriatrico, la semplice sensazione mi suggerisce l’immagine spettrale del Dottor Caligari, brividi da film espressionista inarrivabile. O forse sempre Grillo, con le sue parole, in questo caso ha perfino surclassato Nosferatu, l’uomo destinato alla stanchezza a causa di una vita destinata a perdurare nei secoli.

Intendiamoci, non è soltanto Grillo ad avercela con i “vecchi”, anche altri in verità, di recente, si sono espressi con altrettanta calda determinazione in favore del primato giovanile, Luigi Marattin, per esempio, parlamentare sex simbol di Italia Viva, da Dagospia definito “testosteronico”, rivolgendosi al non-giovane Leopoldo Mastelloni, inviato da Giletti alla Leopolda, a muso duro si è espresso all’incirca così: “Se devo investire non lo farei certo per quelli della tua età, semmai per i giovani”.

Ora, di fronte a queste parole così estreme e così convergenti con la determinazione dell’altro, la prima cosa che sorge in mente come destino e insieme ipotesi risolutoria è un titolo di Louis- Ferdinand Céline, scrittore francese emicranico e dall’aspetto, si sappia, mai giovanile, destinato a un saggio di riflessione circa la sovrappopolazione, diciamo, sociale: “Per eliminare la disoccupazione uccideremo forse i disoccupati?”