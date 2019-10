Il governo delle manette e il momento magico del populismo

Manette manette manette, era dagli anni del terrore di Mani Pulite che non si assisteva a una così insistente invocazione pubblica della galera, assurta addirittura a programma di governo. La paternità di questo nuovo imbarbarimento è condivisa, ma il demerito principale è del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, naturalmente grillino, noto nelle discoteche del basso trapanese con il nome d’arte Fofò dj e, prima della sua sconcertante nomina, ignoto negli ambienti forensi del paese.

Secondo Fofò dj, mandare gli evasori in carcere costituisce «una svolta culturale», anche «epocale», perché gettare la gente in gattabuia è proprio una cosa che gli procura piacere, l’anello di congiunzione tra la barbarie e il «sospetto è l’anticamera della verità» di Leoluca Orlando. Ma mentre ai tempi di Orlando c’era un Giovanni Falcone capace di replicare che, semmai, «il sospetto è l’anticamera del khomeinismo», ora abbiamo gli alleati di sinistra di Casaleggio che invece di difendere lo stato di diritto si girano dall’altra parte, facendo finta di niente e illudendosi che Fofò Guardasigilli non li riguardi. A governare con i grillini non c’è più la destra salviniana autoritaria e demagogica, ma la sinistra progressista e riformista, anche se in questo caso non si vede alcuna differenza sostanziale tra gli ex e gli attuali associati di Casaleggio.