Conte è il perfetto avvocato di se stesso, ma ha troppa fretta di chiudere il Russiagate

I commissari lo hanno abbastanza torchiato per due ore e mezza - invece dei 90 minuti previsti - ma Conte, a quanto è trapelato, non si è mai scomposto. È parso sicuro di sé, preparato su un dossier che presenta obiettivamente molti punti controversi. Ha risposto a tutte le domande, come dicono gli avvocati dei loro assistiti. E tuttavia perché l’Italia sia finita nel tritacarne di questa stramba guerra fredda non è tuttora chiarissimo. Né, a pensarci bene, poteva esserlo, non fosse altro perché tutto ruota intorno alla misteriosa figura del “professore” Joseph Mifsud, detentore di molti segreti della storiaccia: cosa ne sanno i servizi segreti italiani? Perché l’intelligence americana di fatto indagava in Italia?

Inusualmente il premier ha sentito il bisogno di tenere una conferenza stampa su un’audizione segreta. Per smontare pubblicamente «le ricostruzioni fantasiose» di questi giorni.

«È stato detto che la richiesta americana di uno scambio di informazioni è stata fatta in agosto durante la crisi di governo. Falso, la richiesta risale a giugno - ha chiarito - e non c’è alcun collegamento con il tweet di Donald Trump». Cioè il famoso tweet dell’incoraggiamento a “Giuseppi”, che molti avevano interpretato come una sorta di ringraziamento per l’opera svolta in questa specie di romanzo giallo.