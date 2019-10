I dati sensibili raccolti dalle app di fitness sono la risorsa rinnovabile più preziosa del mondo. E noi li regaliamo

«La GDPR sta stringendo il cerchio intorno ai furbi» continua la De Michelis. Tra tutti i dati personali ha definito quelli sulla salute come sensibili «per i quali serve il consenso espresso». Le aziende lo sanno ma molte persone no. Finché non lo chiedono sulle interfacce delle applicazioni che usano «c’è sempre qualche azienda che tira dritto e la fa franca. La nostra app infatti analizza e “compara” i privacy setting e li spiega in modo facile, cosicchè le persone possano farsi una idea tra chi bara e chi no».

L’ oligopolio dei dati è «a livello di processamento, non di raccolta». Per questo nonostante le centinaia di app, i compratori sono sempre li stessi: Microsoft, Apple, Google e pochi altri, i soli con la potenza di calcolo necessaria per gestire questi flussi di informazioni e rivenderli e ad assicurazioni, case farmaceutiche, catene di abbigliamento.

La rivoluzione epocale sta nella supremazia della qualità sulla quantità, infatti «non si dovrebbe parlare di big data, ma di dati contestuali». Gli algoritmi iniziano a preferirne pochi ma qualificati, di origini diversificate ma con alti livelli di correlazione e attendibilità. Esattamente ciò che offrono le app di fitness.

Dunque le nostre attività fisiche, o almeno tutte quelle che vengono catalogate e trattate da servizi digitali, hanno un valore economico. Immenso.

È tempo di riappropriarcene.