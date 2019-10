Ecco perché i giovani dovrebbero risparmiare sin da ora per la pensione

Considerando che, secondo l’ultimo report del Fondo Monetario Internazionale Il futuro del risparmio: il ruolo del sistema pensionistico in un mondo più anziano per l’Italia il quadro non è affatto roseo, poiché le politiche attuali comporteranno un aumento del costo legato alla previdenza del 2,5 per cento sul Pil, un incremento che alimenterà il debito pubblico e, che nel lungo periodo – in prospettiva il Fmi indica entro il 2050 – non consentirà più allo Stato di garantire ai giovani lavoratori una pensione adeguata, che sempre più dovranno porsi nella prospettiva di doversi pagare da soli le pensioni. Attraverso forme di previdenza complementare, che richiedono sin da ora un maggiore sforzo nel risparmio, e, naturalmente, una propensione all’investimento.

E allora perché non iniziare a pensare a risparmiare già da ora? Il tempo è denaro. E oggi la tecnologia consente di mettere da parte un tesoretto in maniera semplice e veloce. Con l’app Gimme5, innovativo salvadanaio digitale, ad esempio, è possibile mettere da parte del denaro già a partire da soli cinque euro. L’obiettivo è quello di ottenere un rendimento soddisfacente, senza vincoli. Perché ciascuno è libero di risparmiare a seconda delle proprie possibilità, fissando un proprio personale obiettivo. E quanto risparmiato finisce per essere investito direttamente nel fondo prescelto. Non a caso, Gimme5 di AcomeA è stata premiata come migliore App in occasione FinTechAge Awards 2019 non solo per la trasparenza con la quale vengono trattate le informazioni, ma anche perché è un dispositivo che permette a tutti di potere risparmiare facilmente, davvero con poco. Ingenuo, oltre che poco prudente, sarebbe non iniziare a pensarci da subito. Più semplice di così, poi!