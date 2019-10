Hong Kong, la Cina cambia il governatore, ma tutto continuerà come prima, peggio di prima

Un giudizio tranchant, ma che evidenzia un dato di fondo molto importante. «Non basta cambiare le persone per risolvere improvvisamente la situazione. La protesta vuole cambiare il quadro politico di Hong Kong, non solo le facce». Su Carrie Lam il giudizio è altrettanto netto: «è lei la principale responsabile della crisi nella città, ma chi pensa che basti cambiare lei per far diventare Hong Kong cinese si sbaglia». Dopo mesi di polemiche e pressioni la governatrice dell'ex colonia britannica ha finalmente ritirato la legge contro l’estradizione che aveva originato i disordini. Può bastare? Ovviamente no. «La sospensione della legge è importante ma ora come ora non può essere sufficiente se ci sono ancora disordini, arresti e violenze per strada». Ormai la protesta si è spostata su altri lidi. La disputa è diventata quasi ideologica. A prescindere dalle dimissioni della governatrice che prima o poi arriveranno, come successe nel 2005 con il suo predecessore Tung Chee-hwa, reo di aver emanato leggi sulla sicurezza nazionale a favore di Pechino e accompagnato alla porta per “motivi di salute”, i disordini non si fermeranno qui. La Cina però non si farà trovare impreparata. Come assicura il Japan Times “Pechino ha pronto un piano su Hong Kong per ogni possibile evenienza”. E alla fine otterrà ciò che vuole.