I padri fondatori degli Stati Uniti avevano come modello l’antica Roma, per una volta Trump aveva ragione

Il semplice fatto che una frase di Donald Trump, probabilmente scritta da un collaboratore, ovvero "The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome" sia stata fraintesa come l'ennesimo bisticcio lessicale di Trump la dice lunga non solo sulla diffusione delle notizie oggi, ma sulla comprensione di un inglese a dir poco elementare.

Perché appunto, il retaggio politico c'era eccome. Davvero i Padri Fondatori si ispiravano alla Roma antica, anche singolarmente: George Washington veniva considerato come il nuovo Cincinnato, sceso in politica per il bene della Repubblica, Thomas Jefferson citava Cicerone nella dichiarazione d'indipendenza. I Federalist Papers, una serie di saggi scritti da Alexander Hamilton, James Madison e John Jay in favore della ratifica della Costituzione, erano firmati con lo pseudonimo Publius. E pseudonimi latini vennero scelti anche dagli avversari di uno statuto scritto che limitasse in modo eccessivo le libertà.

E infatti uno degli pseudonimi era quello di Brutus. Le circostanze contingenti però fanno capire che il loro riferimento avesse più che altro radici profonde anche nel mito di Roma (un testo recente ne esamina tutte le varie implicazioni): George Washington venne scelto anche per la sua sterilità e per evitare che fondasse una dinastia, Jefferson non disdegnava i servigi del giornalista John James Beckley, che a differenza di Jefferson poteva permettersi attacchi personali agli avversari dell'esponente politico virginiano, venendo da una condizione sociale bassa. E venne premiato con la carica di primo bibliotecario del Congresso .

Infine, un cenno alla Capitale, Washington D.C., creata usando uno stile neoclassico che riproducesse una nuova Roma al di là dell'Atlantico, con la morale illuminista e con lo spirito protestante che avrebbe cancellato ogni possibilità di corruzione di quelle nuove istituzioni. Abbiamo visto come invece l'imbarbarimento sia infine arrivato. Senza contare che gli Stati Uniti d'America delle origini condividevano con Roma la macchia dell'uso economico della schiavitù, su cui lo storico Eugene D. Genovese scrisse un saggio imprescindibile (tradotto anche in italiano).

(Tratto dalla newsletter Jefferson-Lettere sull'America. Per iscrivervi cliccate qui)