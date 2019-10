Il cardigan di Kurt Cobain va all’asta, e anche noi non stiamo bene

I conoscitori ora spiegano che dobbiamo abituarci a notizie del genere: il settore memorabilia rock è in ebollizione, valutato tra una le migliori scommesse per realizzare forti guadagni. Evidentemente quelli che furono dei fan, adesso sono pronti a trasformare la passione in business. Prova ne sia che lo stesso cardigan di Kurt, sia stato acquisito e ora ceduto da un anonimo che fin dall’inizio avrebbe pianificato la rivendita. Non a caso il vecchio golf è conservato in una teca di plastica, isolato da agenti corrosivi e mantenuto intatto, comprese le bruciature di sigaretta e il bottone mancante (uno su cinque).

Non che fosse un capetto di valore – misto Lycra, acrilico e lana, scolorito, specificano le note di presentazione – ma Kurt se ne fregava e chissà quando l’aveva comprato, ai tempi in cui non aveva il becco di un quattrino e il problema per, chi viveva nell’interno dello Stato di Washington, era salvarsi dal freddo nel modo più economico possibile, ovvero vestendosi a strati (Jean Paul Gaultier lo descrisse, parlando con riprovazione della moda grunge, come del “modo di vestirsi di quando sei povero in canna”).

Per chiudere questa notizia dal mondo dal mondo dell’orrore, aggiungiamo che si mormora che un fondo d’investimento sia interessato all’acquisto, che se volete sfidarlo la casa d’aste accetta offerte online, e che se invece siete troppo avari per lanciarvi nell’impresa, a una cifra più contenuta – solo 1.150 dollari - lo stilista Raf Simons ne mette in vendita una copia conforme nella sua collezione Vetements. Se poi a questo punto state mestamente mugolando, dopo esservi strappati la cuffia dalle orecchie, credendo ancora una volta d’aver così commesso un gesto rivoluzionario, significa che non sapete stare al mondo e che è meglio che badiate a come vi muovete nel contemporaneo. Perché, in sostanza, ci sono seri rischi che siate degli impresentabili esemplari di grunge.