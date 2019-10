Uffici che chiudono, dipendenti che diminuiscono: ecco a voi la lotta all’evasione all’italiana

«Il governo vuole fare la rivoluzione nella lotta all’evasione fiscale? Se si devono fare le cose seriamente, bisogna avere una macchina che funzioni. Serve la Formula Uno, con la 500 non si va da nessuna parte». Stefania Silveri, coordinatore nazionale Cisl all’Agenzia delle entrate, è uno dei rappresentanti sindacali che mercoledì mattina sono stati ricevuti dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani (Pd), in concomitanza con il presidio di mobilitazione tenuto sotto le finestre di via Venti settembre per denunciare lo stato disastroso delle agenzie fiscali italiane. «Non basta sbandierare la lotta evasione per realizzarla. Gli uffici territoriali, presidio di legalità, continuano a chiudere. E da qui a due anni, anche per effetto di quota cento, ci saranno 5mila dipendenti in meno», denunciano Cgil, Cisl e Uil.

Mentre il governo annuncia nella manovra economica strumenti «mai visti prima» nel contrasto agli evasori, gli uffici di chi dovrebbe fare le pulci ai contribuenti, controllare entrate e uscite, sono sempre più al collasso. Costretti a ridurre i servizi per mancanza di personale. Con l’Agenzia delle entrate che, per giunta, è ancora in attesa della nomina dei vertici da parte della nuova maggioranza. Il direttore Antonio Maggiore, generale della Guardia di finanza scelto dal precedente governo gialloverde, non è stato ancora riconfermato. Ed essendo sottoposto a spoil system, secondo molti sembrerebbe già sulla porta. Non è un caso, forse, che mentre dal governo si fanno grandi proclami di lotta all’evasione, Mister Fisco non sia stato coinvolto nelle scelte politiche anti-evasione.

Intanto, da qui a due anni, la previsione è che 5mila dipendenti andranno in pensione senza essere rimpiazzati. «Se mancano ispettori, accertatori, funzionari, la lotta all’evasione chi la fa? Non basta dire di voler fare la lotta all’evasione, occorre metterla in pratica», dicono i sindacati. E invece, 2mila funzionari sono già usciti negli ultimi anni. E con il blocco del turnover sono stati sostituiti dai nuovi assunti solo per il 5 per cento. Con gli uffici che risultano sotto organico, soprattutto al Sud, dove però l’evasione fiscale è più alta.