San Valentino instrumentum regni. Quell’ossessione sovranista per i simboli religiosi

Salvini bacia il rosario, Meloni invoca «Dio, padre e famiglia», Conte confessa di avere nel portafoglio il santino di Padre Pio. Quando si tratta di fare campagna elettorale ogni mezzo è lecito, e i politici italiani usano la religione per ottenere qualche voto in più. L’ultimo esempio è quello di Luigi Di Maio che mercoledì al santuario di San Valentino a Terni ha chiesto al santo di proteggere: «tutte le persone innamorate del bene comune. L’amore per la cosa pubblica e per il Paese salveranno questa nazione». Travisando forse che secondo la leggenda Valentino fu decapitato per aver fatto sposare una cristiana e un pagano, non certo per benedire il governo giallorosso. Anche nel settembre 2017 il capo politico M5S non si era fatto problemi a baciare la teca di San Gennaro a Napoli. Ma per le elezioni in Umbria forse servirà più di un miracolo.

Perché ostentare la propria religiosità? Forse basta dare un’occhiata al portale che raccoglie i sondaggi realizzati in Italia, dove si trovano percentuali interessanti sul comportamento degli elettori cattolici. «Il numero di italiani che si sentono credenti, vicini alle radici cristiane o che dicono di andare spesso a messa è sempre altissima, intorno al 75-80%. La sensazione un po' strumentale da parte dei politici è che ammiccare a quel mondo voglia dire segnare a porta vuota, perché tutti si dicono cristiani e sensibili a questo tema», spiega l’esperto di comunicazione politica e socio di Proforma, Dino Amenduni. «Non è detto che la foto di Di Maio al santuario di San Valentino o Salvini che bacia il rosario si traducano in automatico in voti. Però siccome lo fanno tutti è nata una sorta di emulazione tra i politici che compiono questi gesti, perché tanto male non fa». Anche così si spiega perché tutti i partiti, dalla Lega al Partito democratico, si sono buttati a capofitto per attaccare il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che aveva riproposto l’idea di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche. O perché le forze populiste chiedono senza indugio d'interrompere la domanda di adesione della Turchia all’Unione europea per non perdere le proprie radici cristiane.