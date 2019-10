Su migranti e Ong, i Cinque Stelle si confermano inguaribili populisti

Il dado è tratto: d'ora in avanti, non si torna più indietro. Ieri il M5S si è astenuto, in aula a Strasburgo, al voto per la risoluzione proposta da Socialisti&Democratici, Liberali, Verdi e Gue, che chiedeva porti aperti alle Ong che soccorrono migranti nel Mediterraneo ed esprimeva per quest'ultime pareri contrari a una loro criminalizzazione. Se l'incognita di una continuità con Salvini si è spenta dopo la preghiera di Luigi Di Maio al santuario di San Valentino a Terni lo scorso mercoledì, con questo silenzio politico in Europa i grillini fanno coming out, scoprendo quell'Io populista rimasto latente ma mai domo.

La risoluzione presentata all'Eurocamera ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti, tra i quali anche i 14 del Movimento 5 Stelle, mentre la stragrande maggioranza del Ppe (con Forza Italia) e le destre sovraniste, comprese la Lega, l’Ecr e Fratelli d’Italia, in blocco hanno votato no."Ci siamo astenuti perché i nostri emendamenti che davano concretezza alla risoluzione sono stati bocciati" ha commentato a freddo l'eurodeputata 5Stelle Laura Ferrara.

Ma proprio secondo i crismi della politica secondo Matteo (il leghista, sia chiaro), quella che penetra il basso ventre e si muove al muoversi dei sondaggi, appena lo scorso 3 ottobre tutto l'Europarlamento compresi i 5stelle avevano accolto la capitana Carola Rackete con una standing ovation.

Ma si sa, la memoria dei politici non brilla per misure bensì per contenuti, e a soli 20 giorni di distanza i pentastellati hanno prima continuato a tenere calda la pista alleanza con quei Verdi che ai tempi delle elezioni rifiutarono il loro appoggio in quanto ex compagni di Salvini, e successivamente hanno licenziato un emendamento anti-Carorla (poi superato), nel quale si sottolineava l'esigenza di aprire i porti nel rispetto delle convenzioni internazionali e di tutte le norme applicabili, comprese le leggi nazionali.