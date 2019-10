Zingaretti, Conte, Di Maio e Speranza a Narni. Il dream team giallorosso sembra il Quartetto cetra

Per il Movimento Stelle è un normale comizio, per il Pd una nuova Vasto. La prima uscita in pubblico di Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza è la sintesi del governo giallorosso: aspettative diverse e un amore non corrisposto. Siamo a Narni: bello e minuscolo Comune della bassa Umbria, a pochi chilometri dal confine con il Lazio. Questi luoghi hanno ispirato C.S. Lewis, autore non a caso delle Cronache di Narnia. Mancano leoni, satiri e armadi magici, ma l'idea di vedere M5S e Pd fare un comizio insieme sembrava fino a poche settimane fa materiale da fantasy. I big del governo hanno scelto per il loro battesimo una piccola chiesa sconsacrata con una stretta navata centrale, chiamata auditorium solo per formalità burocratiche. Quasi 200 posti a sedere, cinquanta riservati ai giornalisti e cinquanta prenotati da politici e il loro staff.

Anche volendo, la folla della grandi occasioni faticherebbe a raggiungere questo comune sperduto tra le colline, antipatico a Google Maps che fa sbagliare strada anche a chi conosce questi luoghi. C'è uno schermo fuori dall'auditorium per trasmettere la diretta, ma davanti all'entrata c'è solo una stretta strada a senso unico dove passano tutto il tempo le macchine che fanno spostare a destra e sinistra le teste dei pochi curiosi appoggiati alle transenne. Chiediamo perché non hanno organizzato l'evento a Terni. L'ex Stalingrado umbra dista solo 12 km e avrebbe piazze che un tempo la sinistra riempiva. «Lì non governiamo né noi né loro, e poi venendo da Roma, Narni è la prima uscita in autostrada dopo Orte, ma questo non lo scrivere», risponde pragmatico un cinico addetto stampa.

La motivazione ufficiale è voler spiegare nei dettagli il contenuto della legge di Bilancio, come se fosse materiale da comizio. In realtà sono tutti qui l'ultimo giorno della campagna elettorale per salvare il salvabile di una corsa che non sta andando bene. Il candidato civico di M5S e PD, Vincenzo Bianconi, fatica a raggiungere nei sondaggi la candidata della Lega Donatella Tesei, per ora in vantaggio. Il compito non è facile. Da tempo l'Umbria non è più una regione rossa. Il centrodestra governa nelle tre città più grandi: Perugia, Terni e Foligno. Ma anche a Orvieto, Todi e Spoleto. Più o meno sei elettori su dieci umbri non sono rappresentati né da Pd né da M5s. Il resto sono tanti piccoli comuni che non superano i 40 mila abitanti. E in molti di questi hanno vinto candidati civici di sinistra purché non esponessero bandiere o simboli del Pd durante la campagna elettorale. La Regione è l'unica roccaforte rimasta per il centrosinistra che nelle sue varie forme la governa dal 1970.

Il primo ad arrivare è Roberto Speranza, ma non tutti se ne accorgono. Timidi applausi segnalano l'arrivo di Zingaretti e Di Maio che si siedono in prima fila. Conte non è ancora arrivato. «Ho visto che ieri ha palleggiato con Cucinelli. Non male». Per ingannare l'attesa Walter Verini, l'uomo forte del Pd in Umbria, si para davanti ai tre alleati e con ironia propone di raccontare una barzelletta. Ma non c'è bisogno. Zingaretti e Di Maio devono chiarire una cosa e per farlo mettono la mano davanti alla bocca. Si sentono le parole «Senato» e «Renzi», e il capo politico del M5S ripete tre volte «Pazzesco», sistemandosi la cravatta. A voi le conclusioni. Arriva Conte e i fotografi sperano di raccontare in uno scatto la nuova alleanza di centrosinistra, come la foto del comizio a Vasto nel 2013 che immortalò Pierluigi Bersani, Antonio Di Pietro e Nichi Vendola. Ma c'è poco spazio tra la prima fila e il palco. In un'altra epoca alcuni lo avrebbero preso come un presagio.