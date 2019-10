Per Giovanni Maria Flick sì alle pene anche dure contro i mafiosi, no alla violazione della dignità umana

Come seguito della Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che riguarda l’ergastolo ostativo. La modalità di pena perpetua che sottrae alla concessione di ogni beneficio di legge, se non nel caso di una collaborazione con i magistrati, il condannato per associazione a delinquere o concorso a vario titolo in omicidio, dall’esecutore materiale all’ultimo favoreggiatore, è stata parzialmente definita incostituzionale. Tra i dubbi per una misura che coinvolge ex boss mafiosi e terroristi, il perno della questione per Giovanni Maria Flick, ex Ministro del governo Prodi I nonché presidente della Corte Costituzionale nel 2008, sta nell’attenzione rivolta al «detenuto che continua ad avere una dignità riconosciuta e rispettata, anche nel peggiore delinquente».

Come considera la sentenza della consulta sul carcere ostativo?

La considero un atto importante nel percorso per ricondurre le misure contro la criminalità organizzata alle indicazione di carattere costituzionale, superando un‘eccezionalità che lascia perplessi.



Non c‘è il rischio di aprire le porte del carcere indiscriminatamente per mafiosi e terroristi?

Non mi pare che ci sia alcun rischio di questo genere. La sentenza non sancisce il diritto, dei condannati per criminalità organizzata a godere delle misure alternative, bensì essa ricorda che la decisione sulla esistenza dei requisiti per accedere alle misure alternative spetta, in concreto, al giudice di sorveglianza caso per caso. Non può essere una valutazione di carattere generale fatta dalla legge in termini di automatismo: il condannato dovrà fare richiesta al giudice, dimostrando che non ha più alcun legame con la criminalità organizzata e che ha avviato il suo processo di rieducazione positivamente.