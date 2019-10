Ucrainagate, i Repubblicani tentano ancora di forzare la Camera a votare l’avvio delle indagini

Le lodi di Trump alla protesta dei repubblicani

Mercoledì mattina una trentina di parlamentari repubblicani ha occupato l’aula nella quale si stavano svolgendo le testimonianze relative all’impeachment di Donald Trump, una mossa molto criticata dagli organi di informazione e dai democratici. Giovedì il Presidente ha invece lodato, via Twitter, l’azione di disturbo e l’ostruzionismo dei repubblicani: «Grazie ai repubblicani della Camera per essere stati duri, intelligenti e per comprendere in dettaglio la più grande caccia alle streghe nella storia americana».

L’iniziativa di Lindsey Graham

Con una conferenza stampa tenuta alle 3 del pomeriggio di giovedì, il senatore Lindsey Graham, fedelissimo di Trump, ha introdotto una risoluzione per costringere i democratici a cambiare modalità nella conduzione dell’indagine di impeachment. Da tempo e con più intensità nell’ultima settimana, i repubblicani contestano ai democratici di aver avviato la procedura senza aver fatto votare la Camera in proposito, come invece era accaduto per l’impeachment di Bill Clinton e di Richard Nixon. Non solo, i repubblicani contestano anche ai democratici la pratica di ascoltare i testimoni a porte chiuse e di non concedere alla difesa, in questo caso a Trump, di poter chiamare lui dei testimoni a suo favore. «Oggi insieme al senatore McConnell ho presentato una risoluzione con lo scopo di far sapere all'Assemblea che il processo in cui si sta impegnando riguardo al tentativo di impeachment del presidente Trump è fuori limite, è incompatibile con il giusto processo così come lo conosciamo ed è una sostanziale deviazione da ciò che la Camera ha fatto in passato riguardo all'impeachment di altri presidenti», ha detto Graham. Durante la conferenza stampa ha anche aggiunto che l’attuale inchiesta di impeachment sul presidente Trump è «pericolosa per il futuro della presidenza».

La risposta dei democratici

Nancy Pelosi, assente da Washington perché al funerale del fratello e poi a quello del membro del Congresso Elijah Cummings, fino a oggi si è rifiutata di cedere alle richieste dei repubblicani, in particolare per quello che riguarda il voto alla Camera per l’avvio dell’indagine di impeachment e per le testimonianze a porte aperte. Negli ultimi giorni però, diversi organi di informazione tra cui New York Times e Cnn hanno riportato la notizia che i democratici starebbero programmando una serie di audizioni pubbliche con testimoni già sentiti a porte chiuse che verrebbero quindi richiamati a ripetere la loro testimonianza in modo pubblico. Lo scopo è di fornire più trasparenza all’inchiesta. È possibile, dicono le fonti, che le audizioni pubbliche inizino a metà novembre. È anche possibile che siano rimandate fino a dopo il Ringraziamento, quindi a fine novembre, inizio di dicembre.