Omicidi, scioperi, caos, a Roma si celebra l’amaro crepuscolo di Suburra Capitale

Se il corpaccione di questa città, Roma, avesse un minimo di buonsenso e orgoglio; se i 30mila dipendenti delle partecipate che oggi ci costringeranno al coprifuoco avessero uno sguardo più lungo delle loro piccole faccende; se calcoli miserabili non avvolgessero ogni forza cittadina, lo sciopero generale di questo venerdì sarebbe già stato sospeso. Sospeso per lutto, choc, ribellione, dopo l’ultimo insensato assassinio di un ventenne ai Colli Albani, che di dice una cosa molto semplice: di pari passo con il degrado, nella Capitale sta crescendo un’arroganza armata pericolosa e omicida, gente che ammazza per un piccolo sgarbo o per rubare uno zainetto. Potremmo chiamarlo Effetto Suburra. Sta accelerando. È indispensabile che qualcuno se ne accorga, lanci l’allarme, metta un punto a un’escalation autodistruttiva che ovunque avrebbe già suggerito riflessioni straordinarie sul da farsi.

Luca Sacchi, l’ultima vittima, è morto poche ore fa al San Giovanni. Aveva reagito allo scippo della sua fidanzata all’uscita di un pub del quartiere Colli Albani, lo hanno praticamente giustiziato con un colpo alla testa prima di fuggire a bordo di una Smart. È una vicenda che ricorda la tragedia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore diciannovenne che a febbraio fu falciato da due bulli ad Axa, davanti a una discoteca, e rimase paralizzato. Ma in questi mesi si è sparato in via Ozanam, Monteverde: madre e figlia in scooter ferite. A Cinecittà, tra la gente in sosta al Petit Bar: due gambizzati. A Garbatella, anche qui di fronte a un bar e in mezzo alle persone. Davanti a un asilo della Magliana all’ora dell’uscita dei bambini. Si è sparato in agguato, tra delinquenti, come è successo al Parco degli Acquedotti con l’esecuzione di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, e si è sparato per futili motivi, vendette di quartiere, casualità. C’è, nelle ultime ore, persino un’esecuzione con la mannaia alle otto di sera, in via Giolitti, centralissima arteria a due passi dal Viminale e dalla Stazione Termini: il morto è un giovane cinese, fa poca notizia, e tuttavia c’è da chiedersi in che città viviamo se andando a prendere il treno può capitare di assistere a uno scannamento.