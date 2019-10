Per la lotta ai cambiamenti climatici servono fatti, non parole. Come dimostra il caso delle Nazioni Unite

“Fate pagare tutti i paesi membri, non solo gli Usa”, è dunque la risposta di Trump, che in precedenza aveva già evidenziato come a suo parere su Washington pesasse un onere ingiusto spingendo per una riforma dell’istituzione mondiale. Tuttavia, i maggiori contributori dell’istituzione sono proprio gli Stati Uniti, che secondo gli accordi dovrebbero sostenere il 22% degli oltre 3,3 miliardi di dollari necessari per il solo 2019. E che però sono già in debito di circa 381 milioni di dollari per gli esercizi precedenti ai quali si aggiungono ora ben altri 674 milioni per il budget della gestione 2019.

“Sono a rischio persino i salari dei dipendenti per novembre” abbiamo letto nei giorni scorsi, così come abbiamo letto delle altre misure restrittive che Guterres ha avviato per fronteggiare questa crisi di liquidità. Misure che influenzeranno le condizioni di lavoro e le operazioni dell’organizzazione.

Si parla di limitare i viaggi e le missioni ufficiali solo alle “attività più essenziali”; di ridurre i servizi come l’interpretariato, la sicurezza, la tecnologia informatica; di sospendere le traduzioni e le pubblicazioni di trattati; di posticipare l’acquisto di beni e servizi; di cancellare gli eventi e i ricevimenti che prevedono che si tengano oltre l’orario di chiusura; di implementare strategie di “risparmio energetico” come la riduzione del riscaldamento e dell’aria condizionata, la sospensione degli ascensori e delle scale mobili e anche del funzionamento dell’iconica fontana davanti all’ingresso principale del Palazzo di Vetro.

Certo, è probabile che la situazione in cui versano le Nazioni Unite non sia tutta colpa dei ritardi e delle inadempienze di molti Paesi membri, ed è probabile, come si mormora nell’ambiente diplomatico, che vi siano ancora alcune storiche sacche di inefficienza nella gestione dei conti e uno spreco di risorse che, a maggior ragione alla luce delle attuali difficoltà finanziarie, si potrebbero evitare. Ma se la fontana dell’Onu ferma i suoi rubinetti, e non solo simbolicamente, cosa e chi ci manterrà sulla strada della cooperazione per il completamento dell’Agenda 2030?