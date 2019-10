Effetto nostalgia, perché la politica italiana rincorre i bei tempi della Democrazia Cristiana

Nel ricordo non tutto si staglia con chiarezza. Dal fumo del tempo esalano le domande di carattere prettamente storico: ma cos’è stata, davvero, la Democrazia Cristiana? In fondo fu non solo il partito che comandò per 50 anni - record destinato a restare imbattuto, visti i chiari di luna odierni - ma fu anche la “mamma” degli italiani, che la votavano come si obbedisce al genitore che raccomanda di non prendere freddo e di lavarsi le mani prima di mettersi a tavola. Anche con un po’ di fastidio, quindi. Eppure, la votavano. Non tutta l’Italia, certo. Ma quanto bastava a preservare una forma casareccia di egemonia.

Dunque scavare nel ricordo è compito riservato a chi c’era, a chi può raccontare. A chi sa compiere un’introspezione psicologica oltre che storico-politica. Già, com’eravamo, noi democristiani? Come abbiamo fatto a dirigere il Paese per mezzo secolo, come è stato possibile? Gli interrogativi, posti da un democristiano che a differenza di tanti parvenu della politica non ha smesso di sentirsi tale, sono assillanti, persino angosciosi. Va colta, questo flusso di coscienza, nel libro di Marco Follini (Democrazia Cristiana. Il racconto di un partito, Sellerio), una lunga disamina “raccontata” come si narra una storia fantastica - eppure realissima.

La forma-racconto in effetti si presta perché la Dc è stata come un lungo sogno, come un tendone da circo - avrebbe detto Fellini, che di sogni s’intendeva - che appare d’incanto una mattina e misteriosamente scompare una notte. E capire che cosa ha fatto l’enorme fortuna politica di un partito sorto con una certa dose di improvvisazione (i comunisti, per dire, si erano temprati in carcere e in montagna) e subito balzato al vertice del Paese, ecco, capire il miracolo di questo trionfo è tuttora impresa aperta, anche in sede più propriamente storiografica.