Quattro domande ai Cinque Stelle sui loro rapporti con la Russia di Putin

Leggere le quattro domande che il Movimento di Davide Casaleggio ha posto a Salvini sul caso Savoini è come andare in contromano in autostrada ubriachi e insultare chi ti viene addosso. La richiesta di trasparenza è drammatica ed esilarante per almeno due motivi, a partire dallo slogan che l'ufficio propaganda ha coniato, «prima i russi o prima gli italiani».

I legami pericolosi di Salvini con i vertici del regime di Putin sono noti almeno da febbraio scorso ma a nessuno dei novelli "democratici" è mai venuto in mente di sollevare almeno un sopracciglio. Ad attaccare Salvini sull'affaire moscovita nelle sedi adeguate, e cioè in Parlamento, dovette pensarci Conte nell'agosto scorso. Fino a quel momento non una voce dal Movimento si era alzata.

Si dirà che è il gioco della politica, e fin qui va bene.

Quello che invece rimane oscurato è la lunga liaison che il Movimento ha almeno dal 2014 con la Russia putiniana. Un flirt assai più consistente per numero di incontri, occasioni pubbliche e private, di quelle avute con esponenti della Lega.

Misterioso è chi decise l'aggancio tra il regime moscovita e il Movimento. Perché fino al febbraio 2014 Putin era «uno zar dagli affari oscuri» (copyright Roberto Fico), Grillo lo accusava di essere il mandante dell'assassinio di Anna Politkovskaja e Casaleggio senior nel suo video "Gaia" metteva la Russia nella lista degli stati totalitari con i quali l'Occidente avrebbe combattuto la terza guerra mondiale.

Nel marzo 2014 arrivò la svolta e in tv Grillo diventò estimatore del Presidente russo. Poche settimane dopo la propaganda russa sbarcò a Montecitorio dove una deputata denunciò episodi di cannibalismo dei soldati ucraini nel corso della guerra con Mosca. Un must della disinformazia. Ovviamente il Movimento si schierò sull'invasione dell'Ucraina a favore di Mosca. Così come fa da anni al Parlamento europeo sia sulle sanzioni che sulle indagini sulla cyber-propaganda russa ad Ovest. O appoggiando l'espansione verso il Mediterraneo come in Siria. «Se Assad è un dittatore lo decideranno i siriani» o altre perle come queste. «In Siria [chi contesta Assad] la maggior parte sono terroristi [...] sto con i governi legittimamente eletti, [sto] con Al-Sisi in Egitto [...]. Perché si parla degli arresti in Russia? Il blogger Navalnj è un blogger del piffero, la gente che sta con lui in piazza è pagata». Parole dell'attuale Presidente della commissione Esteri al Senato in quota Movimento, Vito Petrocelli. Solo un caso?