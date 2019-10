“Unions for all”: così rinasce il sindacato americano (in stile europeo)

In Europa, la situazione è invece da sempre molto diversa, a partire dal fatto che praticamente in tutti gli Stati europei i sindacati rappresentano percentuali di lavoratori molto più alte rispetto agli Stati Uniti. In Danimarca, Svezia e Finlandia, nel 2013 più di due terzi dei lavoratori appartenevano a un sindacato. In Francia e in Austria, poi, il 98% dei lavoratori rientra in un contratto collettivo nazionale. La rappresentanza dei sindacati esula dalle singole aziende, ergendosi invece a tutela dell’intera categoria. Questo approccio, che comporta che i sindacati negozino dei contratti nazionali, richiedendo quindi che i salari e i benefit dei lavoratori di una stessa industria siano gli stessi per tutti, si chiama “sectoral bargaining”.

Posto che il modello europeo di rappresentanza dei lavoratori funziona molto meglio, negli Usa fortunatamente più di qualcuno si è reso conto della necessità di un cambiamento: così, al suon di “Unions for all”, candidati come Bernie Sanders e Beto O’Rourke hanno dichiarato il proprio sostegno a un’organizzazione sindacale che non sia interna alle imprese, ma su scala nazionale. Il passaggio da un cosiddetto “enterprise-level bargaining” a un “sectoral bargaining”, infatti, porterebbe vantaggi a tutti. Ed è proprio quello che è successo a New York, dove i lavoratori dei fast food si sono coalizzati in una “commissione salariale” per richiedere uno stipendio minimo di 15 dollari l’ora. Alcuni stati americani, come la California, il New Jersey e il Colorado hanno già schemi simili nel proprio sistema legislativo, mentre altri invece li prevedono solo per categorie particolari, come i minorenni.

Ma c’è di più. Perché per riconquistare una rappresentatività degna di essere chiamata tale, secondo gli esperti i sindacati negli Usa dovrebbero abbracciare nuove iniziative come i consigli dei lavoratori, dove speciali commissioni elette si farebbero carico della difesa dei diritti degli stipendiati e della risoluzione delle controversie con l’amministrazione nelle singole aziende, oppure processi di elezione di propri rappresentanti all’interno dei consigli direttivi aziendali. C’è già chi ha progetti chiari su scala nazionale: un esempio è quello del Center for American Progress’s Madland, che propone l’istituzione di commissioni salariali per ciascun settore industriale.