Droga, alcol e armi: Roma e le altre città in balia delle baby gang

«Quello delle baby gang è uno dei fenomeni che sta conoscendo una diffusione a macchia d’olio, per tutte una serie di fattori. Ci possono essere cause sociologiche, per la classe di provenienza, o di natura economica», spiega il sociologo Nicola Ferrigni. A capo dei branchi ci sono ragazzi problematici, fuori dai circuiti della malavita ma allo stesso tempo promotori di uno stile di vita da banda latina: tra armi, musica rap, droga e tatuaggi. Il tutto in diretta social. Ragazzi come Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due ventunenni presunti responsabili dell’omicidio di Luca Sacchi, il giovane romano morto in ospedale a Roma giovedì notte. Della stessa specie di Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, condannati per aver sparato dopo uno scambio di persona al nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato.

Soggetti che raramente lavorano in proprio: i dati dell’Osservatorio Nazionale sull’Adolescenza notifica come il 6-7% degli under 18 vive esperienze di criminalità collettivo e, come riporta il Ministero della Giustizia, il trend sembra in ascesa vertiginosa. I ragazzi affidati all’Ufficio di servizio sociale per i minorenni, infatti, sono al 15 giugno 2019 circa 18 mila, contro i 21.268 totali del 2018, e i 20.466 nel 2017. La percentuale vede delinquere maggiormente i minori italiani (13 mila) di quelli stranieri (4.651), con una prevalenza di genere tutta al maschile.

Se i criteri di collocazione limitano le entrate negli Istituti penali per i minorenni, in favore di comunità pubbliche e private, facendo del modello italiano un esempio virtuoso, il numero dei reati commessi da minori e giovani adulti in questa prima parte dell’anno aggrava lo spessore dell’emergenza: sono 46.802 tra omicidi volontari (106), sequestri di persona (173), violenze sessuali (940), spaccio di stupefacenti (5.494) e via dicendo.

A gonfiare i bilanci ci pensa anche la presenza sul bilanciere della quota partenopea, nelle cui zone, le immagini di Gomorra sono romanzate solo in parte, cresce come una pianta infestante il seme della baby-camorra. Anche se, nella classifica delle città-nido per giovani criminali, spicca su tutti Bologna, poi Roma, Catania, Palermo, Bari e infine Napoli.

«L’ultimo episodio che abbiamo visto a Roma, conferma la destrutturazione dell’organizzazione stessa: non ci sono soltanto i contesti di origine ormai noti, come ad esempio Scampia, bensì la tendenza a scimmiottare le mafie o le altre organizzazione criminali può nascere con superficialità per ingrassare una parcellizzazione delle baby gang che sfugge al controllo e diventa una cellula a se stante», commenta il sociologo.