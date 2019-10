Sinistra e pallone, storia senza lieto fine del rapporto tra New Labour e Premier League

L’ideologo di questa rivoluzione tattica fu Arsène Wenger, arrivato sulla panchina dell’Arsenal nel 1996 e capace, fin dalla sua prima stagione, di riportare in alto i Gunners (che videro sfuggire la qualificazione in Champions proprio a causa di “quella” sconfitta contro il Newcaste durante “quella” memorabile due giorni d’inizio maggio). Il tecnico alsaziano contribuì più di ogni altro a stravolgere i vecchi schemi del calcio inglese, introducendo un nuovo stile di gioco fatto di tecnica, possesso e scambi nello stretto.

Wenger capì che il modo migliore per sfruttare le eccezionali capacità di Bergkamp era quello di schierarlo dietro ad una prima punta molto rapida, capace di attaccare la profondità ad una velocità supersonica (prima Ian Wright, poi Thierry Henry). Così facendo, le difese avversarie erano costrette a difendere basse e l’olandese (anche grazie al lavoro di Patrick Vieira ed Emmanuel Petit a centrocampo) disponeva dello spazio e del tempo necessario per realizzare i gol e gli assist che permisero all’Arsenal di interrompere il dominio del Manchester United di Sir Alex Ferguson e di vincere la Premier League del 1998.

Una vittoria per molti versi simile al trionfo elettorale del New Labour. Così come l’Arsenal (fondato a metà dell’800 dai lavoratori del Royal Arsenal di Woolrich) anche il partito laburista era infatti nato per rispondere alle esigenze della classe operaia. Ed esattamente come i Gunners (che dopo i successi degli anni ’30 e ‘40 finirono per diventare il club più conservatore e noioso d’Inghilterra) anche il Labour scontò la sua incapacità di rinnovarsi con decenni d’irrilevanza politica.

Il nuovo Arsenal di Wenger ed il nuovo Labour di Blair erano invece i simboli di quella rivoluzione borghese che trasformò il calcio e la politica britannica durante gli anni ’90. Secondo Phillipp Collins, lo speechwriter di Blair, «la rinascita del calcio inglese ha molto in comune con quella del partito laburista. Entrambe furono guidate da un processo d’imborghesimento studiato a tavolino. Il football fu rivoluzionato dalla nascita della Premier League, dalla quotazione dei club in borsa e dalla crescente importanza del merchandasing e dell’hospitality all’interno degli stadi».

Il partito, dal canto suo, iniziò a sganciarsi dai vecchi tabù ideologici, dai sindacati e dalla concertazione collettiva, concentrandosi invece sulle aspirazioni del singolo individuo, da coltivare all’interno di una comunità solidale in cui il governo laburista potesse finalmente creare nuova ricchezza oltre a limitarsi a ridistribuirla.

Per Owen Jones, columnist del Guardian e autore di “Chavs”, un saggio sulla scomparsa della working class britannica, Blair è colpevole di aver proseguito l’opera di smantellamento della classe operaia iniziata da Thatcher durante gli anni ’70. Il leader laburista ha cercato di trasformarla - attraverso il flusso di denaro proveniente dalla City - in una middle class sempre più ampia da cui attingere i voti necessari per i futuri successi elettorali.

Un incantesimo che si è interrotto nel 2010, quando i Tories sono tornati al governo dopo tredici anni di dominio laburista. Le cause di quella sconfitta - un’ambizione smisurata che si è trasformata nel tempo in presunzione e che ha provocato lo scollamento tra l’élite del partito e la cosiddetta middle England - non sono mai state rielaborate e sono alla base delle recenti batoste elettorali. Alastair Campbell ha ammesso che alcune scelte comunicative del New Labour hanno contribuito a far germogliare i semi del malcontento popolare che ha portato a Brexit ed ha consegnato il partito nelle mani incerte di Jeremy Corbyn.

E’ la stessa hybris che rischia di mettere in discussione l’egemonia calcistica della Premier League, diventata terra di conquista degli oligarchi russi, dei fondi finanziari americani e degli sceicchi sauditi. La disaffezione che oggi separa l’elettorato dal partito laburista è infatti la stessa che sta allontanando i tifosi (soprattutto quelli delle squadre del nord post-industriale come Manchester United, Newcastle e Sunderland) dai loro club. Nella Premier dominata dai brand globali si sta sciogliendo il legame che univa il pallone alle comunità locali, passate in secondo piano a causa dei contratti televisivi da miliardi di sterline con cui il calcio inglese viene esportato in ogni angolo del pianeta. Biglietti sempre più cari e calciatori sempre meno legati ai club di appartenenza sono lo specchio di uno sport che – come accaduto al Labour - rischia di perdere il contatto con la realtà del paese.