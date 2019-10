Da Ilham Tohti in poi, la ricca tradizione cinese nel perseguitare le sue menti migliori

Ilham Tohti, Liu Xiaobo, Gao Xingjan, Ali Weiwei e Hu Jia. Un economista, due attivisti, un’intellettuale e uno scrittore. Cos’hanno in comune? Sono tutti perseguitati dal regime cinese. E tutti hanno ricevuto premi internazionali nei loro rispettivi campi che ne qualificano il valore e la capacità. Le loro storie raccontano cosa vuol dire non essere allineati con Pechino. Le loro scelte di vita li hanno condotti verso un’esistenza certamente più difficile dove non mancano privazioni, sofferenze e dolori. Eppure, nelle loro azioni, rimane percepibile un insito senso di giustezza, non solo verso coloro che non avevano voce per denunciare ma soprattutto verso loro stessi e la loro coscienza.

L’ultimo in ordine di tempo è l’uiguro Tohti che ha ricevuto il premio Sakharov, assegnato a chi ha combattuto per la libertà dei diritti umani, da parte del Parlamento Europeo. Peccato però che il prossimo 18 dicembre non potrà andare a ritirarlo. Tohti infatti è stato condannato all’ergastolo da parte di Pechino per il suo attivismo nei confronti degli uiguri. La piccola minoranza situata nella regione dello Xinjiang, di fede musulmana, è sistematicamente perseguitata da parte delle autorità cinesi. Detenzione, rieducazione forzata sono all’ordine del giorno in una regione che sistematicamente si pone in conflitto con l’autorità centrale che a sua volta risponde in maniera violenta, anzi violentissima.