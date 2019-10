Inutile resistere: l’automazione stravolgerà il mondo del lavoro. Ecco come cambiare (per non morire)

Certi osservatori vedono un declino generale del lavoro e una polarizzazione che crea una crescente disuguaglianza, mentre la tecnologia offre nuove opportunità a piccoli numeri di individui molto specializzati e relega grandi numeri a impieghi nei servizi di bassa professionalità [Autor e Dorn 2013; Autor et al. 2003]. Conclusioni un po’ diverse sono raggiunte da Frey e Osborne [2013], la cui ricerca li porta a sostenere che l’attuale tendenza verso la polarizzazione del mercato del lavoro giungerà a un punto finale, con una computerizzazione relegata soprattutto nelle occupazioni a bassa professionalità e bassa retribuzione. I lavoratori non specializzati tenderebbero quindi a ricollocarsi in mansioni non suscettibili di computerizzazione. Ma queste mansioni richiederanno un’intelligenza creativa e sociale e i lavoratori dovranno acquisire abilità rilevanti.

È chiaro che andremo incontro a un considerevole sconvolgimento mentre il progresso tecnologico distruggerà i vecchi mestieri e ne creerà di nuovi. Non c’è nulla di inedito in tutto ciò, ma gli episodi precedenti – come quelli della rivoluzione industriale – furono accompagnati da notevole disagio e conflitto, e questo si ripeterà. Inoltre, ci si dovrà aspettare che il cambiamento sia sempre più veloce, con il susseguirsi di ondate di crisi.

La digitalizzazione continuerà lungo questa strada e la tecnologia informatica metterà sempre più potere di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle mani dei gestori della manodopera. Le caratteristiche dei lavori, come dovranno essere svolti e con quali competenze, saranno sempre più definite da questi gestori. Questa tendenza facilita il controllo manageriale dei cosiddetti non-dipendenti e quindi della gig economy. Inoltre, sebbene ci si possa aspettare che nuovi mestieri sostituiscano quelli vecchi, si verificheranno dei prolungati momenti di transizione dove ci sarà eccedenza di manodopera. Questo acuirà la piega dello squilibrio di potere nei rapporti di lavoro a favore di datori e capitale. Ancora, le aziende nei settori in cui la tecnologia informatica è parte centrale dell’attività continueranno la loro attuale pratica di localizzarsi fiscalmente sotto le giurisdizioni più benevole. Visto che questa tecnologia si sta diffondendo in sempre più attività e settori, saranno sempre più le aziende che si comporteranno in quel modo, innescando crisi fiscali che renderanno difficoltoso sostenere il welfare. La digitalizzazione sta producendo un mondo di aziende che non hanno una localizzazione fisica e non assumono le persone che lavorano per loro. Questo rompe la continuità di sistemi fondati sull’antica convinzione che spettassero ai datori i costi non salariali del lavoro, come le pensioni e la sicurezza sociale [van het Kaar 2008].

Per evitare questa distopia, bisogna far sì che l’ingegno umano continui a trovare attività remunerative per tutti da realizzare attraverso i costanti progressi di professionalità e istruzione, migliorando il valore aggiunto di quanti più lavoratori possibile nell’economia. Significa anche facilitare l’assunzione nei servizi in cui il rapporto faccia a faccia sia richiesto e non sia facilmente sostituibile da una macchina. Questo vuol dire sostenere ed espandere tanti servizi di cura e istruzione, che non possono essere garantiti dal mercato e richiedono un welfare state forte e modalità di giusta retribuzione per il lavoro di cura svolto in seno alla famiglia.

da: Se il lavoro si fa gig, di Colin Crouch, Il Mulino (2019) pagg. 186, euro 13,00