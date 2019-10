Renzi e Salvini come Prometro ed Epimeteo: fatali anticipatori di tempi

Nelle biografie politiche di Renzi e di Salvini c'è molto Prometeo, ma anche una bella dose di Epimeteo. Così come il Renzi rottamatore e artefice di un governo di veloce ed esplicita modernizzazione è stato prometeico, il Renzi che dopo la sconfitta del referendum ha indugiato quasi tre anni per rendersi contro della propria incompatibilità con il PD è stato un Epimeteo che, intorpidito dalla seduzione del potere su un grande partito che non lo amava, ha capito in grave ritardo che quella posizione lo avrebbe progressivamente condotto alla scomparsa politica.

Egualmente, in Salvini c'è stato molto Prometeo nella traiettoria di sfida ai poteri che lo sovrastavano (prima all'interno della Lega e poi nella lotta politica che ha generato il suo importante consenso elettorale), ma anche un plateale epilogo da Epimeteo, quando – complice una seducente spiaggia romagnola – ha segato il ramo su cui era seduto, accorgendosi in ritardo che sotto vi era solo il vuoto della perdita del potere.

A parziale consolazione di entrambi, va ricordato che Zeus concesse ai due fratelli Titani il dono dell'immortalità, ma lo fece con il duplice obiettivo di eternizzare, non solo la gloria della vittoria, ma soprattutto la più frequente sofferenza della sconfitta. L'insegnamento di questo mito, infatti, ci dice che in politica è la capacità di gestire le stagioni della sconfitta a generare i presupposti per creare i fuggevoli momenti della vittoria.