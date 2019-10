A onestà, onestà e mezzo! Gli elettori dei Cinque Stelle scatenati contro i Cinque Stelle

E nello stesso giorno in cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio dall’Umbria chiudono insieme la campagna elettorale, a Roma va invece in scena lo scontro tra i due partiti alleati di governo. «Migliaia di romani, dipendenti delle municipalizzate, da mesi vengono umiliati dalla giunta Raggi», dichiara il segretario del Pd del Lazio Bruno Astorre. «Oggi in massa scioperano rimettendoci soldi propri, perché è l'unico strumento rimasto. E la sindaca li offende con parole vergognose, arroganti, indegne di un sindaco. Oggi Roma è bloccata dal malgoverno della Raggi, non da lavoratori esasperati». E il capogruppo dem capitolino Giulio Pelonzi rincara la dose: «Oggi in piazza non ci sono solo i lavoratori e i sindacati, ma tutte le forze politiche e tanti cittadini romani. Tutti gridano le stesse parole: Raggi dimettiti. In piazza c'è tutto il centrosinistra, dal Pd a Ciaccheri, Fassina, Peciola. Siamo tutti qui con unità ed entusiasmo, pronti a costruire un progetto alternativo contro la Lega e la Giunta Raggi». Ma in soccorso della sindaca corre subito Di Maio dai microfoni di “Un giorno

da pecora” su Rai Radio1: «La storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero il venerdì per fare il weekend, mi sembra ormai una questione indecente».

Nella piazza, i più agguerriti sono i dipendenti di Roma Metropolitane, a pochi giorni dal voto per la messa in liquidazione della società che dal 2005 si occupa della progettazione di opere del trasporto pubblico. «Mentre parlavamo e chiedevamo rispetto per i lavoratori, i 5 stelle guardavano il cellulare», raccontano.

Contro la delibera i sindacati ora hanno fatto ricorso al Tar. Ma la distanza con le parti sociali è ormai incolmabile. Eppure per circa due anni Cgil, Cisl e Uil sono stati considerati l’unico alleato di Virginia Raggi in mezzo al fuoco incrociato delle critiche. Poi la prima manifestazione, a giugno 2018, contro l’immobilismo del Campidoglio e la mancanza di progetti per rilanciare la città. E alla fine, il patto “Fabbrica Roma” che la sindaca aveva siglato con le parti sociali nel 2017, non è mai partito.