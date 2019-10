I preventivi assicurativi troppo bassi possono rivelarsi delle frodi: guida alle fonti corrette per non essere raggirati

Ma quali sono le fonti corrette? Due in particolare: Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Entrambe pubblicano un osservatorio sui prezzi a cadenza trimestrale che tracciano un trend al ribasso: «A settembre, per Ivass, il premio medio lordo che un utente deve pagare per assicurare il proprio veicolo, auto o ciclomotore, è di 405 euro; una cifra in diminuzione dell’1,5% su base annua. Il calcolo è effettuato sia sui clienti che rinnovano la polizza sia su quelli che ne stipulano una nuova», spiega Anzaghi.

Eppure, sembra che il messaggio a favore nei consumatori non riesca a sfondare sui media. I motivi sono principalmente due: «Da un lato, forse, quel certo scetticismo che caratterizza l’attitudine di alcuni consumatori verso l’RC, che considerano come una tassa, si riverbera su chi tratta questi argomenti. Dall’altro, le stesse autorità dovrebbero sforzarsi a comunicare meglio rendendo i dati più fruibili e semplici da leggere per i non addetti ai lavori», commenta Anzaghi.