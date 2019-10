Non solo alleanza strategica con i Cinque stelle, grazie al cielo c’è anche un Pd in marcia con Macron

Esiste però anche un’altra sinistra italiana, grazie al cielo. Una sinistra progressista, liberale e di buon senso che non guarda infatuata agli associati di Casaleggio, semmai all’esperienza francese di Emmanuel Macron. Il commissario europeo Paolo Gentiloni e la deputata Lia Quartapelle, mentre a Narni e a Tirana si celebrava in modi diversi il nuovo sodalizio politico Pd-Cinquestelle, sono volati a Parigi a incontrare il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner e alcuni deputati di La République En Marche per un seminario bilaterale tra il partito di Macron e l’ala gentiloniana del PD organizzato dai centri studi Les Gracques e Astrid. Con loro c’erano anche il consigliere di Macron per gli Affari europei Clement Beaune e gli italiani Piero Fassino, Linda Lanzillotta, Claudio De Vincenti.

Alla Leopolda, Matteo Renzi ha fatto esplicitamente riferimento all’esperienza di Macron come modello per Italia Viva, ricambiando la cortesia che, prima delle presidenziali francesi, gli aveva fatto Macron quando aveva detto di ispirarsi all’allora premier italiano, ma qui la notizia è che oltre a Renzi c’è anche un’autorevole costola del PD derenzizzato che non si rassegna alle cronache di Narni e di Tirana e che preferisce giocare di sponda con i liberal-democratici du En Marche. Il Pd in marcia con Macron è un fatto rilevante: magari non ancora politicamente, ma perlomeno per segnalare che non tutto è perduto.