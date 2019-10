BoJack si conclude al suo meglio (che è anche il suo, e il nostro, peggio)

Non siamo destinati, come qualcuno pensa, alla disperazione. Noi siamo già disperati, che è diverso. È la nostra condizione, è il nostro punto di partenza, e cerchiamo in tutti i modi, come in uno slancio leopardiano, di divincolarci da questa infelicità, di trovare – finalmente – un po’ di pace. Sarà che ogni giorno ci viene chiesto molto: essere all’altezza delle aspettative, studiare, lavorare, essere i primi, fare foto più belle di quelle degli altri su Instagram; sarà pure che non riusciamo ad essere onesti con noi stessi, a non mentirci, a non indossare maschere. E così brancoliamo mollaccioni e spezzati, e cerchiamo una risposta.

Quella risposta, abbozzatissima, in forma animata e con un’ironia pungente e asfissiante, è – in parte, o in tutto – riassunta in “BoJack Horseman”, una delle serie più belle degli ultimi anni, forse l’unica produzione originale Netflix che sta per concludersi (è disponibile la prima parte dell’ultima stagione) senza prima essere stata rovinata. Sta finendo al momento giusto, contrariamente a quanto pensino alcuni fan. Perché ha ancora qualcosa da dire, e il sipario è meglio chiuderlo quando subito dopo aver recitato la battuta più bella che dopo un lungo, estenuante silenzio.