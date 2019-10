Possibilità infinite, rischi enormi. Il computer quantico è la scommessa del futuro

L’Artificial Intelligence apprende dall’esperienza attraverso il calcolo delle probabilità per scegliere tra le molte evenienze possibili. Ecco quindi che l’AI è perfetta per il calcolo quantico, con prospettive fantasmagoriche in settori disparati: dall’industria all’automotive, fino alla medicina. Non è un caso che Lockheed Martin e Google, tanto per fare un paio di nomi, già oggi spingono l’acceleratore sui Quantum Computers per testare software troppo complessi per i computer tradizionali. E quelli che se ne intendono dicono che nel XXI secolo l’Intelligenza Artificiale «peserà» come l’elettricità nel secolo scorso.

Un altro esempio di come i computer quantistici possono influire in maniera dirompente sul futuro è quello della «Modellazione molecolare». Le reazioni chimiche, infatti, sono di natura quantistica e formano stati di sovrapposizione quantica altamente intrecciati, per cui i relativi computer – una volta a «regime» – saranno in grado di analizzare anche i processi più complessi. Google, ancora lei, già studia l’energia delle molecole di idrogeno. Mentre, in generale, la Molecular Modeling si può applicare dalle celle solari alla farmaceutica, fino alla produzione di fertilizzanti, la cui catena di vita, che attualmente è quasi totalmente dipendente dai combustibili fossili, rappresenta il 2% dell’energia globale utilizzata, con relative conseguenze potenzialmente epocali anche per l’ambiente.

I computer quantistici stravolgeranno anche l’ambito della crittografia, ovvero tutto ciò che riguarda la preziosissima protezione dei dati online, militare e civile, sia dei privati che delle aziende, per non parlare poi della sicurezza di nazioni e istituzioni, perché gli attuali metodi di sicurezza, a causa di questa nuova tecnologia, diventeranno presto obsoleti. E in questo senso la National Institute of Standards and Technology – agenzia governativa americana – nell’aprile del 2016 ha avviato un processo di valutazione pubblica di 4/6 anni per gestire al meglio la delicata situazione frutto di tale trasformazione e dei relativi impatti sulla sicurezza nazionale.

Sviluppi decisamente interessanti per il calcolo quantico sono previsti nei mercati finanziari, sia per gli investitori che per gli analisti. Per non parlare della meteorologia. Difatti, secondo l’economista Rodney F. Weiher, il 30% circa del Pil americano – qualcosa come 6 miliardi di dollari – è influenzato direttamente o indirettamente dal clima; e incide su produzione alimentare, trasporto e commercio al dettaglio. Ecco quindi che la capacità di prevedere il tempo con più precisione potrebbe portare enormi vantaggi economici, informazioni essenziali su come gli esseri umani influenzino l’ambiente, oltre ad evitare disastri e perdite di vite umane. Con lungimiranza, il Met Office – il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito – sta già investendo sull’elaborazione quantistica.