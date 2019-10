Peronismo, inflazione e default. Ecco perché l’Argentina non riesce a fuggire dal proprio amaro destino

La sinistra non arriva al 4%, la destra ha deluso al governo e l’Argentina senza alternative cede ancora alla tentazione del peronismo. Con il 48% dei voti ha vinto le elezioni presidenziali Alberto Fernandez, professore di diritto penale diventato leader del Partido Justicialista, il movimento fondato dal populista Juan Domingo Peròn nel 1947. Il ritorno dei peronisti è frutto del malcontento tra gli argentini per la politica di riforme e tagli alla spesa del presidente uscente Mauricio Macri che ha peggiorato l’economia già in recessione. Entrato in carica nel 2015, il primo presidente di centrodestra dal 1916 aveva ereditato un Paese in perenne crisi che doveva restituire 57,1 miliardi di prestito concessi dal Fondo monetario internazionale. Dopo quattro anni di ricetta pseudo liberista e politiche di austerità Macrì ha lasciato l’Argentina ancora in recessione. Il tasso di povertà è arrivato al 35%, l’inflazione al 55%, la disoccupazione al 10.6%. E il debito pubblico è salito dal 40% al 97,7% del Pil. Non proprio un successo. E pazienza se il Peso si è svalutato del 15% rispetto al dollaro e se i mercati esteri sono spaventati all’idea che la nuova vice presidente sia la stessa Cristina Fernandez in Kirchner che al governo del Paese dal 2007 al 2015 ha causato la recessione con la sua politica di nazionalizzazioni forzate. Non sarà il rischio del nono default in cento anni a far evitare all’Argentina il proprio destino. Il peronismo non è una scelta, è il dna del Paese.

C’è anche un po’ di cabala nella ritorno dei peronisti alla Casa Rosada. La vittoria di Fernandez accade esattamente nove anni dopo la morte dell’ex presidente Nestor Kirchner che ha governato l’Argentina dal 2003 al 2007 prima di essere sostituito dalla moglie Cristina. Dai tempi di Evita, la politica dei peronisti è una questione di famiglia. In quegli anni il capo di gabinetto di Nestor era proprio Fernandez che ricoprì lo stesso incarico con l’arrivo di Cristina, ma resistette solo sette mesi prima di rassegnare le dimissioni per protestare contro alcune scelte economiche della neo presidente. In un decennio da critico del kirchnerismo si è ritagliato la figura di moderato. E nelle elezioni vinte da Macrì del 2015, Fernandez appoggiò Sergio Massa, leader peronista in contrasto con la Kirchner. Un anno fa però il fronte peronista si è riunito. La expresidenta, ancora sotto processo per corruzione, ha fatto un passo indietro e ha offerto a Fernandez di fare il presidente offrendo il suo pacchetto di voti senza i quali sarebbe stato impensabile tornare al potere. Il bacino più fedele al peronismo è quello delle affollate periferie di Buenos Aires dove le disuguaglianze sono più accese e c’è il maggior numero assoluto di poveri nel Paese.