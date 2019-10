Il modo perfetto di non battere il sovranismo

Come si batte il sovranismo? Così no. Non con la somma algebrica di ceti politici in affanno; non con la resilienza degli apparati sul territorio. Sono le due soluzioni individuate un mese fa da Pd e Cinque Stelle per affrontare la via crucis delle Regionali, che è cominciata ieri e che si concluderà nella prossima primavera col voto di sette Regioni, fra le quali le ultime due roccaforti delle sinistre: Emilia Romagna e Toscana (poi ci sono pure Campania, Calabria, Liguria, Marche, Puglia e Veneto ma lì il voto non è così simbolico, la contesa è sempre stata aperta). Ora il risultato umbro, con le sue proporzioni inimmaginabili e impreviste dagli stessi vincitori, fa piazza pulita di quel tipo di strategia e di calcolo.

Non basta trovare un candidato apparentemente estraneo alla filiera dei partiti. Non basta avvolgerlo dell’idea di un esperimento civico («È nuovo! E’ estraneo ai partiti! Votatelo!») e nemmeno fare il contrario, portarlo sul palco accanto ai capi di partito e di governo come è successo a Narni per trasformarlo in campione della riscossa contro il salvinismo. Non basta fare conto sulla rete di interessi e relazioni intessuta in mezzo secolo di governo ininterrotto del territorio, compresi i vertici ecclesiastici che si sono spesi per Vincenzo Bianconi. Non basta piantare ulivi davanti alla Basilica di Assisi per fronteggiare la mobilitazione di quelli del Family Day. Non basta il sostegno delle Conf-qualsiasicosa, delle vecchie leve della militarizzazione del consenso, sindacati e bocciofile, associazioni dopolavoristiche e scout. Non basta per vincere ma nemmeno per reggere l’urto: il Pd sotto quota 20 deve cominciare a rifletterci, è su questi elementi che fa conto per la partita emiliana ed è evidente che il calcolo è sbagliato.