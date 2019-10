La Cina e tutti i regimi autoritari che provano a ripulirsi l’immagine con lo sport

Non ci sono però solo esempi storici. Anche oggi ne troviamo tanti. L’ultimo in ordine di tempo è stata la decisione della Fifa di portare il primo Mondiale per club nel 2021 in Cina. Inutile il cartellino giallo di Amnesty International che ha ricordato al massimo organismo del calcio mondiale come una simile scelta possa dare a Pechino il pretesto per offrire al mondo l’immagine di un Paese tollerante e rispettoso dei diritti umani. Un semplice specchietto per le allodole, che non risponderebbe al vero. Lo raccontano le tante voci dissidenti silenziate e il massacro delle minoranze, come gli uiguri nel Xingjiang.

Il Mondiale per club sarà un’occasione troppo ghiotta per il governo di Xi Jinping per mostrare il suo volto migliore. A cui in tanti sembrano crederci, in primis il presidente della Fifa Gianni Infantino che non ha preso in considerazione possibili ipotesi alternative. Sembra chiaro come le lamentele siano decisamente superflue. Lo sport non può fare a meno del grande business cinese solo per i diritti umani: pochi mesi fa la nazionale spagnola di pallacanestro ha vinto i Mondiali organizzati dalla Federazione proprio nell’ex Celeste Impero. Un mal comune che di certo non è mezzo gaudio.

Un discorso molto simile si può fare anche per il Mondiale di calcio per nazionali del 2022 in Qatar. Una vetrina di grande prestigio per il piccolo stato emiratino, che sta cercando in qualunque maniera di nascondere le possibili fonti di imbarazzo. Come la libertà di stampa praticamente inesistente (nel 2018 il Qatar era appena 125esimo in classifica), le discriminazioni verso le donne e gli abusi e violazioni dei diritti umani. Dettagli che sembrano non interessare le comunità calcistiche internazionali. Nessuno denuncia più la semi schiavitù alla quale sono costretti lavoratori indiani, nepalesi, indiani e filippini costretti a turni massacranti per paghe irrisorie per completare stadi e strutture destinate a calciatori e tifosi. Chi muore sull’altare del Mondiale ormai non fa più notizia: la bella vetrina degli Al Thani, gli emiri del piccolo paese arabo proprietari anche del club francese del Paris Saint-Germain, non deve essere rovinata.