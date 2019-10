L’alleanza tra Dem e Cinque stelle rischia di fare il danno perfetto a sinistra

Cronache di Narni

Zingaretti, Conte, Di Maio e Speranza a Narni. Il dream team giallorosso sembra il Quartetto cetra

I big del governo in un auditorium da 200 posti del piccolo Comune umbro chiudono la campagna elettorale per le regionali del candidato civico Bianconi, in difficoltà. Per il Movimento Stelle è un normale comizio, per il Pd una nuova Vasto