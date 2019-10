Scuola, il concorso straordinario chiude a migliaia di precari: «La loro esclusione è illegittima»

Quello del concorso straordinario indetto dal ministero dell’Istruzione per la scuola secondaria, frutto della concertazione con le organizzazioni sindacali che ha portato il dieci ottobre all’approvazione del decreto “Salva precari” – manca solo la firma del presidente della Repubblica – ha il sapore della beffa. Come denuncia l’associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief) saranno migliaia i docenti tra scuole paritarie e corsi di formazione professionale che rimarrano esclusi dal “concorsone” di cui si attende la pubblicazione entro la fine di novembre.

È troppo ottimistico parlare di 12mila docenti, perché «in Italia ci sono circa 14mila scuole paritarie, considerando anche i corsi di formazione professionale, i precari esclusi potrebbero arrivare a 150mila», afferma il presidente di Anief, Marcello Pacifico. Come i precari della scuola statale, essi sono professori che hanno alle spalle tre o molti più anni di servizio. E in base alla legge Berlinguer, che li equipara ai docenti delle scuole pubbliche, avrebbero tutto il diritto di partecipare al concorso. Ma ci sono anche altri esclusi: gli insegnanti che prestano servizio come supplenti già da due anni e che per quest’anno hanno riottenuto l’incarico fino al 30 giugno. «Il Governo ha fatto male a non ammettere i docenti delle scuole paritarie, non solo perché essi sono inseriti nelle stesse graduatorie di istituto da dove vengono chiamati gli insegnanti supplenti delle scuole statali – lo stesso vale per quelli che insegnano nei corsi di formazione professionale – ma anche perché c’è tra essi chi è stato inserito nelle graduatorie a esaurimento. Lo Stato ha riconosciuto loro il servizio svolto. La loro esclusione è perciò illegittima», precisa Pacifico.

L’anno scolastico 2019/2020 è uno tra i più caotici per la scuola italiana. A vivere la situazione peggiore sono la scuola primaria e quella dell’infanzia. Il Governo ha infatti convocato un tavolo straordinario per i diplomati magistrali che, afferma Pacifico, rischiano peraltro di perdere il lavoro: sette mila persone di ruolo. Ciò potrebbe portare tante classi, soprattutto al Nord, dove ci sono pochi insegnanti, a rimanere completamente scoperte. A cui si aggiunge il sistema delle supplenze, grazie alle quali la scuola italiana riesce ancora a fatica ad andare avanti. «Davanti a graduatorie a esaurimento che spesso non vengono aggiornate, i presidi sono costretti a rivolgersi a quelle d’istituto. Strumento emergenziale che però non riesce a sopperire alle tante cattedre vuote, c’è una discrasia tra la domanda del candidato e il reale bisogno degli istituti, un candidato infatti può scegliere tra venti istituti, ma magari nessuno di questi ha bisogno di un supplente».

Neppure le messe a disposizione, quelle che consentono ai neolaureati di lavorare come supplenti, sono riuscite a colmare lacune e inefficienze che si sono affastellate in tutti questi anni. Il problema resta lo stesso, non è detto che il candidato riesca a indovinare l’istituto che ha più bisogno di insegnanti. E poi, come chiarisce Pacifico, bisognerebbe stabilire che la chiamata come supplente avvenga entro e non oltre il 31 agosto.