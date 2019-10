Il gene editing casereccio dei biohacker rischia di creare un mucchio di guai

Il gene drive viene spesso proposto per debellare alcune malattie, come la malaria. Infatti permetterebbe di estinguere, nel giro di alcune generazioni, un’intera specie, in questo caso le zanzare. Per quanto suggestiva, la mutazione non sarebbe esente da rischi, visto che «non sappiamo gli effetti sull’ecosistema. Il rischio è creare più problemi di quelli che potremmo risolvere». Un’assicurazione potrebbe essere quella di «mantenere una comunità di zanzare nelle gabbie nei centri di ricerca, dimodoché possano essere rilasciate» nel caso la loro scomparsa comporti scompensi ecologici.

La buona notizia è che il 29 luglio 2019 è passata «la prima legge americana che proibisce alle compagnie di vendere su internet i kit CRISPR per la modificazione del genoma umano, ma non vieta la vendita di quelli per gli animali». Una legge in un solo Paese non basta. Servirebbe «una regolamentazione internazionale che dica che qualsiasi di queste pratiche, fatte senza permessi, costituisce reato. Alcuni dei più famosi scienziati del mondo hanno avanzato la richiesta di una moratoria, in modo che si possa riunire una commissione di genetisti, bioeticisti e politici che fornisca delle linee guida» continua l’esperta.

La partita si gioca su una linea molto sottile: «Il problema che attanaglia noi scienziati è questo - conclude Valeria Poli – da una parte vogliamo incentivare lo sviluppo del CRISPR, che costituisce un potenziale enorme, ma allo stesso tempo vogliamo proibire il suo esercizio in sedi non idonee. Ma il rischio è che si vieti tutto».

Ancora una volta, un movimento nato dal basso che vorrebbe scalzare le istituzioni, senza condividerne le competenze e la cautele, rischia di vanificare il lavoro dei professionisti.