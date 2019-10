L’Umbria dice ciao ciao all’alleanza strategica tra Pd e Cinquestelle, ma forse non ancora al governo   

La foto di Narni ingiallisce dopo solo 48 ore sotto la pioggia di numeri ultrafavorevoli alla destra: le regionali in Umbria certificano che l’onda lunga della Lega prosegue con impeto e che la diga alzata dai giallorossi è franata subito. Una vittoria della destra salvinizzata annunciatissima: ed eccola qui a mettere paura al governo. Che non cadrà per questo. Ma che bene non sta.

È un verdetto che non lascia spazio a analisi troppo arzigogolate. La candidata della destra Tesei polverizza Bianconi con 20 punti di distacco (57,49% su 37,53%). L’Umbria, obiettivamente, pone a Pd e M5s la necessità di rifare i conti con la realtà. Tutto era contro il centrosinistra, certamente. Una regione rossissima, ma vent’anni fa. Gli scandali, le inchieste, le misure cautelari. Il nuovo dominio leghista a Perugia, Terni, Spoleto e che più ne ha più ne metta.

E tuttavia la speranza che il nuovo governo giallorosso avesse spostato gli orientamenti delle Europee e l’idea che bastasse evocare una alleanza strategica fra due partiti così diversi e così litigiosi fino a due mesi fa non ha convinto gli umbri, e non si vede al momento perché dovrebbe convincere a fine gennaio i cittadini emiliani e poi i calabresi, i toscani, i liguri.

Si dirà che l’intesa fra Pd e M5s è troppo recente per poter parlare ai cuori degli elettori, così come è realistico pensare che l’effetto-Conte sia prematuro. Ma forse è ancora più vero che è proprio nella prima fase di qualunque esperienza politica che scatta la famosa luna di miele: qui invece della luna non si vede nemmeno l’alone, e di miele nemmeno l’odore.

La sconfitta di Bianconi - forse non il miglior candidato, anche se sarebbe ipocrita dargli la croce - è troppo pesante per non aver ricadute nazionali. La foto di Narni scolorisce in entrambi i partiti e ridà fiato a tutti gli oppositori dell’alleanza strategica. Dentro Pd e Movimento 5s, mentre figuratevi Matteo Renzi che cosa potrà dire.